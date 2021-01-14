Papa Francisco e Bento 16 tomam primeira dose de vacina contra o coronavírus

O papa Francisco, 84, e o papa emérito Bento 16, 93, receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, de acordo com um comunicado do Vaticano divulgado nesta quinta-feira (14).
Os dois líderes católicos fazem parte do grupo de risco da doença devido à idade avançada. Segundo um porta-voz da Santa Sé, o pontífice argentino foi vacinado nesta quarta (13), e o alemão na manhã desta quinta.
Na semana passada, Francisco confirmou que participaria da campanha de imunização e criticou o "negacionismo suicida" de quem se opõe à vacinação.
"Acredito que do ponto de vista ético todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros", disse o pontífice.