Papa Francisco e Bento 16 tomam primeira dose de vacina contra o coronavírus

Papa Francisco (esq) com seu antecessor no cargo, Bento 16 em imagem de 2016 Crédito: L'Osservatore Romano/AP

papa Francisco , 84, e o papa emérito Bento 16, 93, receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus , de acordo com um comunicado do Vaticano divulgado nesta quinta-feira (14).

Os dois líderes católicos fazem parte do grupo de risco da doença devido à idade avançada. Segundo um porta-voz da Santa Sé, o pontífice argentino foi vacinado nesta quarta (13), e o alemão na manhã desta quinta.

Na semana passada, Francisco confirmou que participaria da campanha de imunização e criticou o "negacionismo suicida" de quem se opõe à vacinação.