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'Paizinho': o que vídeos de propaganda da Coreia do Norte revelam sobre mudanças de Kim Jong Un

Para especialista, novo tom de música e videoclipe reflete o desejo do lí­der norte-coreano de ser visto de forma diferente dos seus antecessores.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 jun 2024 às 18:00

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 18:00

A Coreia do Norte lançou recentemente uma nova música exaltando seu líder, Kim Jong Un, chamada Paizinho.
O videoclipe da música mostra cidadãos de diferentes idades e origens em clima de celebração, como você pode assistir no vídeo acima ? um contraste em relação às peças de propaganda norte-coreana anteriores.
"Você não vê, por exemplo, Kim Jong Un assistindo ao lançamento de um míssil", observa Edward Howell, especialista em Coreia do Norte da Universidade de Oxford e da Chatham House, uma consultoria e centro de pesquisas em Londres.
Para ele, o lançamento da nova música reflete o desejo do líder norte-coreano de ser visto de forma diferente dos seus antecessores.
"Kim Jong Un está tentando não ser visto como uma simples cópia do seu pai e do seu avô", explica Howell.
Segundo ele, outra maneira pela qual Kim Jong Un teria manifestado este desejo foi por meio de um anúncio bastante significativo em janeiro deste ano, quando disse que a Coreia do Norte estava descartando seu objetivo histórico de reunificação com a Coreia do Sul.
"O que estamos vendo agora é Kim Jong Un tentando deixar sua própria marca na Coreia do Norte como líder", conclui.

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