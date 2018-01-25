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Coleção de escândalos

Pagamento de Trump a atriz pornô pode ser alvo de investigação nos EUA

Presidente teve caso extraconjugal em 2006, e fechou acordo judicial para que ela não falasse sobre o assunto; ONG pediu que Congresso investigue se dinheiro saiu da campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 10:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 10:20

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images
Figura central de uma investigação sobre obstrução de justiça e acusado de ter cooperado com a Rússia para vencer a eleição de 2016, o presidente Donald Trump tem mais um caso em sua coleção de escândalos: o affair com a atriz Stormy Daniels. Indícios de que um pagamento de US$ 130 mil feito à estrela pornô teria saído da campanha resultaram em um pedido de investigação no Congresso.
A trama começa em 2006, quando Trump conheceu Stormy Daniels  nome de guerra de Stephanie Clifford  em um torneio de golfe para celebridades em Lake Tahoe. Os dois engataram uma relação amorosa. A primeira ponta do escândalo é que o magnata havia se casado com Melania no ano anterior, e seu filho caçula, Barron, havia acabado de nascer.
O affair, no entanto, passou em brancas nuvens na imprensa americana até a semana passada, quando o Wall Street Journal publicou uma reportagem que conta como a atriz pornô recebeu dos advogados de Trump US$ 130 mil para ficar calada. O acerto judicial, protegido por uma cláusula de confidencialidade, teria ocorrido em outubro de 2016, a um mês das eleições presidenciais.
Segundo a reportagem, Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, teria acertado com a atriz a quantia. Para realizar o pagamento, ele teria criado uma empresa de capital fechado, a Essential Consultants, no Estado de Delaware, de onde teria saído o dinheiro.
Esta semana, a ONG Common Cause enviou o requerimento para que o Departamento de Justiça, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês) investiguem se a bolada saiu das doações de campanha do presidente e se Trump cometeu alguma irregularidade no caso.
Dificuldades
Cohen nega veementemente a história, até mesmo que Trump e Stormy tenham tido um caso  apesar de haver fotos dos dois juntos na época. Paul S. Ryan, vice-presidente da Common Cause, desconfia das intenções do presidente. O momento em que o pagamento foi feito é uma prova forte de que o propósito era influenciar a eleição, afirma.
Especialistas, no entanto, apontam que dificilmente qualquer investigação será aberta, já que os republicanos controlam todas as esferas de governo e a agência que regula as eleições. Tenho dúvidas de que o Departamento de Justiça tenha independência suficiente e disposição para seguir adiante com isto, disse Peter Zeidenberg, ex-procurador durante o governo de George W. Bush, ao jornal USA Today.
Mas, se Trump é capaz de escapar de uma dor de cabeça nos tribunais, ele está com sérias dificuldades para resolver a questão em casa. Melania teria se irritado com o caso e cancelado a viagem que faria a Davos, para acompanhar o marido no fórum econômico. Oficialmente, a porta-voz da primeira-dama dos EUA alegou problemas de agenda e de logística. Nos bastidores, porém, ela estaria dando um gelo no marido.
Revelações
Antes de assinar o acordo com Trump, Stormy Daniels deu várias entrevistas nas quais descreve o caso que viveu com o magnata, na época um conhecido apresentador do reality show O Aprendiz, do canal de TV NBC.
Eu me lembro que, durante o sexo, ficava torcendo para que ele não tentasse me pagar. Não queria que ele pensasse que eu era uma prostituta. Mas também imaginei que, se ele resolvesse pagar, seria muito dinheiro, afirmou a atriz em entrevista à revista In Touch Weekly, em 2011.
Em outro trecho da conversa, ela descreveu sexo com o presidente como genérico. Não era nenhuma loucura. Era uma posição só.
A atriz disse ainda que sabia que o magnata era casado e tinha um filho recém-nascido, mas não se importou. Segundo Stormy, a decisão de revelar o caso, em 2011, tantos anos depois, em parte vinha do arrependimento de ter se envolvido com um homem casado.

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