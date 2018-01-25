Pagamento de Trump a atriz pornô pode ser alvo de investigação nos EUA

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Mario Tama | Getty Images

Figura central de uma investigação sobre obstrução de justiça e acusado de ter cooperado com a Rússia para vencer a eleição de 2016, o presidente Donald Trump tem mais um caso em sua coleção de escândalos: o affair com a atriz Stormy Daniels. Indícios de que um pagamento de US$ 130 mil feito à estrela pornô teria saído da campanha resultaram em um pedido de investigação no Congresso.

A trama começa em 2006, quando Trump conheceu Stormy Daniels  nome de guerra de Stephanie Clifford  em um torneio de golfe para celebridades em Lake Tahoe. Os dois engataram uma relação amorosa. A primeira ponta do escândalo é que o magnata havia se casado com Melania no ano anterior, e seu filho caçula, Barron, havia acabado de nascer.

O affair, no entanto, passou em brancas nuvens na imprensa americana até a semana passada, quando o Wall Street Journal publicou uma reportagem que conta como a atriz pornô recebeu dos advogados de Trump US$ 130 mil para ficar calada. O acerto judicial, protegido por uma cláusula de confidencialidade, teria ocorrido em outubro de 2016, a um mês das eleições presidenciais.

Segundo a reportagem, Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, teria acertado com a atriz a quantia. Para realizar o pagamento, ele teria criado uma empresa de capital fechado, a Essential Consultants, no Estado de Delaware, de onde teria saído o dinheiro.

Esta semana, a ONG Common Cause enviou o requerimento para que o Departamento de Justiça, o Senado, a Câmara dos Deputados e a Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês) investiguem se a bolada saiu das doações de campanha do presidente e se Trump cometeu alguma irregularidade no caso.

Dificuldades

Cohen nega veementemente a história, até mesmo que Trump e Stormy tenham tido um caso  apesar de haver fotos dos dois juntos na época. Paul S. Ryan, vice-presidente da Common Cause, desconfia das intenções do presidente. O momento em que o pagamento foi feito é uma prova forte de que o propósito era influenciar a eleição, afirma.

Especialistas, no entanto, apontam que dificilmente qualquer investigação será aberta, já que os republicanos controlam todas as esferas de governo e a agência que regula as eleições. Tenho dúvidas de que o Departamento de Justiça tenha independência suficiente e disposição para seguir adiante com isto, disse Peter Zeidenberg, ex-procurador durante o governo de George W. Bush, ao jornal USA Today.

Mas, se Trump é capaz de escapar de uma dor de cabeça nos tribunais, ele está com sérias dificuldades para resolver a questão em casa. Melania teria se irritado com o caso e cancelado a viagem que faria a Davos, para acompanhar o marido no fórum econômico. Oficialmente, a porta-voz da primeira-dama dos EUA alegou problemas de agenda e de logística. Nos bastidores, porém, ela estaria dando um gelo no marido.

Revelações

Antes de assinar o acordo com Trump, Stormy Daniels deu várias entrevistas nas quais descreve o caso que viveu com o magnata, na época um conhecido apresentador do reality show O Aprendiz, do canal de TV NBC.

Eu me lembro que, durante o sexo, ficava torcendo para que ele não tentasse me pagar. Não queria que ele pensasse que eu era uma prostituta. Mas também imaginei que, se ele resolvesse pagar, seria muito dinheiro, afirmou a atriz em entrevista à revista In Touch Weekly, em 2011.

Em outro trecho da conversa, ela descreveu sexo com o presidente como genérico. Não era nenhuma loucura. Era uma posição só.