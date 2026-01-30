Mundo

Os principais pontos dos milhões de arquivos recém-divulgados do caso Epstein

Três milhões de novos documentos incluem centenas de menções a Trump e e-mails entre Epstein e uma pessoa chamada "O Duque".

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 23:09



Milhões de novos arquivos relacionados ao bilionário Jeffrey Epstein — criminoso sexual condenado e morto em 2019 — foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o maior número de documentos compartilhados pelo governo desde que uma lei determinou sua divulgação no ano passado.

Três milhões da páginas, 180 mil imagens e 2.000 vídeos foram publicados nesta sexta-feira (30/1).

A divulgação acontece seis semanas depois do departamento perder o prazo legal assinado pelo presidente Donald Trump, que exigia que todos os documentos relacionados a Epstein fossem tornados públicos.

"A divulgação de hoje marca o fim de um processo amplo de identificação e revisão de documentos para garantir transparência ao povo americano e cumprimento das normas", disse o vice-procurador-geral Todd Blanche.

Os arquivos incluem detalhes sobre o tempo de Jeffrey Epstein na prisão — incluindo um relatório psicológico — e sua morte enquanto estava encarcerado, juntamente com registros de investigação sobre Ghislaine Maxwell, associada de Epstein que foi condenada por ajudá-lo no tráfico de meninas menores de idade.

Eles também incluem e-mails entre Epstein e figuras públicas influentes.

Epstein convidou 'o duque' para se encontrar com uma mulher russa

Troca de e-mails entre Epstein e "O Duque", que acredita-se ser Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, estão entre os documentos divulgados Crédito: Getty Images

Os documentos também revelam a estreita ligação do bilionário com a elite britânica.

Eles incluem e-mails entre Epstein e uma pessoa chamada "O Duque" — que acredita-se ser Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conhecido como Duque de York —discutindo um jantar no Palácio de Buckingham, onde há "muita privacidade".

Outra mensagem de Epstein inclui uma oferta para apresentar "O Duque" a uma mulher russa de 26 anos.

Os e-mails são assinados com a letra "A", acompanhada de uma assinatura que parece ser "Sua Alteza Real Duque de York KG".

"O Duque" responde que estaria em Genebra "até a manhã do dia 22, mas ficaria encantado em vê-la" antes de perguntar: "Ela trará uma mensagem sua? Por favor, dê a ela meus dados de contato para que ela entre em contato."

Ele pergunta a Epstein se há "alguma outra informação que você possa saber sobre ela que seja útil?"

Epstein responde que "ela tem 26 anos, é russa, inteligente, bonita, confiável e sim, ela tem seu e-mail."

As mensagens foram trocadas em agosto de 2010, dois anos depois de Epstein se declarar culpado de aliciar uma menor de idade.

A BBC não conseguiu verificar os e-mails de forma independente. Os e-mails não indicam qualquer irregularidade.

A BBC contatou Andrew Mountbatten-Windsor para obter uma resposta.

Mountbatten-Windsor tem enfrentado anos de escrutínio por sua antiga amizade com Epstein.

Ele tem negado repetidamente qualquer irregularidade e afirmou que não "viu, testemunhou ou suspeitou de qualquer comportamento do tipo que posteriormente levou" à prisão e condenação de Epstein.

Epstein enviou dinheiro para brasileiro casado com lorde britânico

Outros e-mails mostram que Epstein enviou £10.000 (R$ 72 mil) para o brasileiro Reinaldo Avila da Silva, marido do lorde Peter Mandelson, em 2009.

Em um e-mail para Epstein, da Silva detalha os custos de um curso de osteopatia, fornece seus dados bancários e agradece ao financista por "qualquer ajuda que você possa me dar".

Epstein responde algumas horas depois dizendo que transferiria o valor do empréstimo e da Silva — que se casou com lorde Mandelson em 2023 — responde com um agradecimento no dia seguinte.

Em outro conjunto de e-mails, lorde Mandelson pede para se hospedar em uma das propriedades de Epstein.

Os e-mails são de 16 de junho de 2009, quando Epstein cumpria pena de prisão por solicitar prostituição de uma pessoa menor de 18 anos. Durante grande parte de sua sentença, Epstein tinha permissão para trabalhar em seu escritório durante o dia e retornava à prisão todas as noites.

Em dezembro de 2024, lorde Mandelson foi nomeado embaixador do Reino Unido nos EUA, mas foi demitido menos de um ano depois, quando veio à tona que ele havia enviado mensagens de apoio a Epstein após a condenação.

Mandelson afirmou repetidas vezes que se arrepende de sua amizade com Epstein, que já é de conhecimento público há muito tempo. Ele disse que nunca presenciou nenhuma irregularidade enquanto estava com Epstein e que "acreditou em suas mentiras".

Trump é mencionado centena de vezes

null Crédito: Getty Images

O presidente dos EUA, Donald Trump, é mencionado centenas de vezes nos arquivos recém-divulgados.

Trump tinha uma amizade com Epstein, mas afirma que a relação "azedou" há muitos anos e nega qualquer conhecimento sobre os crimes sexuais cometidos pelo bilionário.

Entre os novos documentos está uma lista compilada pelo FBI no ano passado com alegações feitas contra Trump por pessoas que ligaram para a linha de denúncias do Centro Nacional de Operações de Ameaças.

Muitas dessas alegações parecem ser baseadas em informações não verificadas recebidas pela agência e foram feitas sem provas.

A lista inclui inúmeras alegações de abuso sexual envolvendo Trump, Epstein e outras figuras de destaque.

Trump sempre negou qualquer irregularidade em relação a Epstein e não foi acusado de nenhum crime pelas vítimas do bilionário.

Quando questionados sobre as alegações mais recentes, tanto a Casa Branca quanto o Departamento de Justiça apontaram para um trecho de um comunicado à imprensa que acompanha a nova remessa de arquivos.

"Alguns dos documentos contêm alegações falsas e sensacionalistas contra o presidente Trump que foram enviadas ao FBI pouco antes da eleição de 2020", disse o Departamento de Justiça dos EUA.

"Para que fique claro, as alegações são infundadas e falsas, e se tivessem um mínimo de credibilidade, certamente já teriam sido usadas como arma contra o presidente Trump."

Bill Gates diz que alegações de Epstein são 'absurdas e falsas'

Um porta-voz do co-fundador da Microsoft, Bill Gates, respondeu às alegações chocantes contidas nos arquivos mais recentes de Epstein — incluindo a de que ele teria contraído uma doença sexualmente transmissível — chamando-as de "absolutamente absurdas e completamente falsas".

Dois emails de 18 de julho de 2013 parecem ter sido redigidos por Epstein, mas não está claro se eles chegaram a ser enviados a Gates.

Ambos foram enviados da conta de e-mail de Epstein e de volta para a mesma conta. Nenhuma conta de e-mail associada a Gates aparece nos documentos e ambos os e-mails não estão assinados.

Um dos e-mails é escrito como uma carta de demissão da Fundação Bill e Melinda Gates e reclama de ter que providenciar medicamentos para Gates "a fim de lidar com as consequências do sexo com garotas russas".

O outro, que começa com "caro Bill", reclama do fim de uma amizade com Gates e faz mais alegações de que ele teria tentado encobrir uma infecção sexualmente transmissível, inclusive de sua então esposa, Melinda.

Um porta-voz de Gates disse à BBC: "Essas alegações — de um mentiroso comprovadamente ressentido — são absolutamente absurdas e completamente falsas."

E adicionou: "A única coisa que esses documentos demonstram é a frustração de Epstein por não ter um relacionamento contínuo com Gates e até onde ele iria para armar uma cilada e difamá-lo."

Todos os arquivos de Epstein já foram divulgados?

Não se sabe ao certo se este é o fim da saga da divulgação dos documentos de Epstein.

O vice-procurador-geral Todd Blanche afirmou que a divulgação de hoje "marca o fim de um processo muito amplo de identificação e revisão de documentos", sinalizando que, para o Departamento de Justiça, o trabalho está concluído.

No entanto, os democratas continuam argumentando que o departamento reteve documentos em excesso — possivelmente cerca de dois milhões e meio — sem justificativa adequada.

O deputado democrata Roh Khanna, que liderou a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein juntamente com o deputado republicano Thomas Massie, disse estar cauteloso em relação à situação.

"O Departamento de Justiça disse ter identificado mais de 6 milhões de páginas potencialmente relevantes, mas está divulgando apenas cerca de 3,5 milhões após revisão e redações", disse Roh Khanna.

"Isso levanta dúvidas sobre o motivo pelo qual o restante está sendo retido. Vou acompanhar de perto para ver se liberam o que venho pressionando."

O Departamento de Justiça esteve sob forte escrutínio após não cumprir o prazo de 19 de dezembro para divulgar todos os arquivos, conforme exigida pela lei aprovada pelo Congresso e sancionada em novembro.

Muitos dos documentos divulgados nesta sexta-feira incluem extensos cortes.

A lei determina que os cortes só podem ser feitos para proteger vítimas ou informações atualmente sob investigação. Também exige um resumo dos cortes realizados e a justificativa legal para eles.

Blanche afirmou que os cortes visam proteger as vítimas e que o departamento contou com centenas de funcionários analisando os documentos por mais de dois meses para garantir uma divulgação rápida.

Mesmo assim, permanece incerto se essa saga chegou ao fim.

Muitos — incluindo integrantes da base de apoio de Trump — acreditam há muito tempo que existe uma conspiração para proteger os ricos e poderosos ligados a Epstein.

Blanche reconheceu que a divulgação desses documentos não atenderia à demanda por mais informações.

Ele disse que os arquivos não contêm os nomes de homens específicos que abusaram de mulheres e que, caso o departamento tivesse esses nomes, os homens seriam processados.

"Não acho que o público, ou vocês, vão descobrir nos arquivos de Epstein homens que abusaram de mulheres, infelizmente."

Kwasi Gyamfi Asiedu, Jack Fenwick, e Chi Chi Izundu contribuíram para esta reportagem.

