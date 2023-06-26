O vilarejo que tinha 28 pessoas em barco naufragado no Mediterrâneo

Autoridades do Paquistão dizem ter identificado mais de 200 pessoas que estavam no barco superlotado de imigrantes que naufragou perto da costa da Grécia em 14 de junho.

A Agência Federal de Investigação diz que contactou as famílias das vítimas, que moravam na região da Caxemira Paquistanesa. Foram tomadas amostras de DNA desses parentes, na esperança de permitir a identificação dos corpos.