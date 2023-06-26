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BBC News

O vilarejo que tinha 28 pessoas em barco naufragado no Mediterrâneo

A Agência Federal de Investigação coletou amostras de DNA de parentes dos mortos, para permitir a identificação dos corpos
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 jun 2023 às 15:24

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 15:24

Autoridades do Paquistão dizem ter identificado mais de 200 pessoas que estavam no barco superlotado de imigrantes que naufragou perto da costa da Grécia em 14 de junho.
A Agência Federal de Investigação diz que contactou as famílias das vítimas, que moravam na região da Caxemira Paquistanesa. Foram tomadas amostras de DNA desses parentes, na esperança de permitir a identificação dos corpos.
O repórter Umer Nangiana, do Serviço Urdu da BBC, viajou ao distrito de Koti, na Caxemira, onde estão as famílias de 26 homens desaparecidos. Confira.

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