Por que Banco Mundial prevê pior década para o crescimento global em mais de meio século

Em meio às incertezas geradas pelas políticas tarifárias de Donald Trump, o Banco Mundial enxerga um caminho difícil para a economia mundial

Publicado em 16 de junho de 2025 às 07:39

A economia mundial deve passar pela pior década de crescimento econômico em mais de meio século, segundo as projeções do Banco Mundial. >

Em meio às incertezas provocadas pelas políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o órgão internacional prevê um crescimento global de apenas 2,3% para este ano, com um cenário desafiador nos próximos anos.>

A decisão de Donald Trump de impor uma tarifa universal de 10% sobre importações que entram nos EUA, e taxas ainda mais altas a produtos vindos da China, assim como o aumento de impostos sobre o aço — que o Brasil exporta para os EUA — e alumínio, têm causado caos e confusão no sistema de comércio internacional. >

Em maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos considerou ilegal a maior parte dessas tarifas globais impostas por Trump. No entanto, a Casa Branca conseguiu, por meio de um recurso na Corte, manter as medidas, pelo menos por enquanto. >

Esse cenário de incerteza no comércio internacional levou o Banco Mundial a adotar uma perspectiva menos otimista sobre o crescimento econômico global. >

"Em um contexto de maior incerteza política e de aumento nas barreiras comerciais, o ambiente econômico mundial ficou mais complexo", informou um relatório publicado pelo órgão. >

O texto ainda aponta que deve haver um aumento da instabilidade política, o que pode abalar a confiança dos mercados diante da possibilidade de "novas mudanças repentinas" nas medidas restritivas ao comércio por parte de vários países. >

Essas tarifas podem levar a uma paralisação do comércio mundial no segundo semestre deste ano, acompanhada de um colapso generalizado na confiança, aumento da incerteza e turbulências nos mercados financeiros, aponta o Banco Mundial. >

Apesar disso, o órgão não chegou a prever uma recessão mundial, afirmando que as chances disso acontecer são inferiores a 10%.>

Freada histórica no crescimento

A economia mundial se encontra mais uma vez em um momento de turbulência, escreveram em um blog os economistas do Banco Mundial Indermit Gill e Ayhan Kose. >

Sem uma correção rápida de rumo, os danos ao nível de vida das pessoas "poderão ser profundos", argumentaram.>

Segundo os economistas, as disputas comerciais abalaram muitas das certezas políticas que ajudaram a reduzir a pobreza extrema e a expandir a prosperidade depois do fim da Segunda Guerra Mundial. >

A análise aponta que várias das forças que impulsionaram o "grande milagre econômico" dos últimos 50 anos (quando o PIB per capita nos países em desenvolvimento quase quadruplicou e mais de 1 bilhão de pessoas saíram da pobreza extrema) foram revertidas.>

Nesse contexto, o relatório do Banco Mundial alerta que, se as previsões se cumprirem, o crescimento médio global previsto na década de 2020 "será mais lento do que em qualquer década", desde o fim dos anos 1960.>

"Até 2027, espera-se que o crescimento do PIB global atinja uma média de apenas 2,5% na década de 2020 — o ritmo mais lento de qualquer década desde a década de 1960", diz o relatório.>

Um crescimento mais fraco, destaca a análise, afetará a geração de empregos, a redução da pobreza e da desigualdade de renda.>

E a América Latina?

A desaceleração do crescimento econômico global é uma má notícia para a América Latina, uma região que acaba de sair de uma "década perdida" e foi duramente atingida pela pandemia, diz Benjamin Gedan, diretor do Programa América Latina do centro de estudos Wilson Center. >

Segundo ele, se a guerra comercial reduzir os preços das exportações que sustentam as maiores economias da América do Sul, isso pode ter impactos econômicos, sociais e políticos bastante graves.>

Essa mesma preocupação aparece no relatório do Banco Mundial, na parte dedicada à América Latina, que destaca que o aumento das barreiras comerciais trará efeitos negativos para a região.>

Sobre as tarifas impostas por Trump, Gedan diz que essa política lembra o caminho que algumas nações latino-americanas seguiram no passado. >

"É frustrante para os economistas da região ver os Estados Unidos replicando os erros da política industrial latino-americana do período pós-guerra", ressalta, referindo-se à época da chamada "industrialização por substituição de importações", apesar de seu "histórico desastroso".>

A substituição de importações é uma estratégia de desenvolvimento econômico que busca fomentar a produção local de bens que antes eram importados. O objetivo é reduzir a dependência do mercado externo e fortalecer a indústria nacional, uma proposta que se tornou central no discurso de Donald Trump. >

O Banco Mundial prevê um crescimento econômico de 2,3% em 2025 para a América Latina. >

Nesse cenário, o país com pior previsão de crescimento na região é o México, cuja economia experimentará uma expansão minúscula de apenas 0,2% este ano. >

Washington impôs ao México uma tarifa de 25% sobre as importações que não estão incluídas no Tratado de Livre Comércio da América do Norte. >

"Isso enfraqueceu as exportações do México" e gerou incertezas em um país que enviou aos Estados Unidos 80% de suas exportações em 2024, aponta o órgão.>

Além do México, entre as grandes economias da região, Brasil, Chile e Peru devem apresentar um crescimento econômico menor do que o registrado no ano passado, enquanto as projeções para Colômbia e Argentina são mais positivas.>

Para o Brasil, a projeção do Banco Mundial é de um PIB de 2,4% em 2025. >

O Banco Mundial alerta que o rumo econômico da América Latina dependerá, em grande parte, do crescimento dos Estados Unidos e China, os maiores mercados para os produtos da região. >

