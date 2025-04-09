'O útero que minha irmã me doou me permitiu o milagre de ter um bebê'

As irmãs Amy e Grace com a bebê Amy, que nasceu após o transplante de útero Crédito: BBC

Uma bebê "milagrosa" fez história ao se tornar a primeira criança a nascer de um útero transplantado no Reino Unido

A mãe da menina, Grace Davidson, de 36 anos, nasceu sem um útero funcional, e foi submetida a um transplante em 2023, graças à doação do órgão da irmã — no que foi, na época, o primeiro transplante de útero bem-sucedido no país.

Dois anos depois, em fevereiro deste ano, Grace deu à luz sua primeira filha — Amy, que recebeu este nome em homenagem à tia.

Para ela, segurar a filha — que pesava pouco mais de dois quilos — nos braços pela primeira vez, foi uma experiência "incrível" e "surreal".

"Foi muito emocionante porque nunca havíamos nos permitido imaginar como seria se ela estivesse aqui", diz a mãe.

"Foi realmente maravilhoso."

Tanto Grace quanto o marido, Angus, de 37 anos, esperam ter um segundo filho com o útero transplantado.

Inicialmente, o casal desejava manter o anonimato, mas após o nascimento bem-sucedido de Amy, decidiu compartilhar com a BBC a história do seu "pequeno milagre".

A equipe cirúrgica informou à reportagem que realizou outros três transplantes de útero a partir de doadoras falecidas desde o transplante de Grace. Eles pretendem realizar um total de 15 como parte de um ensaio clínico.

O primeiro bebê gerado em um útero transplantado nasceu em 2014 na Suécia, e o primeiro da América Latina nasceu no Brasil em 2018.

Grace com a filha no colo ao lado da irmã, Amy, que doou o útero para ela Crédito: BBC

Desde então, foram realizados cerca de 135 transplantes deste tipo em mais de dez países, incluindo Estados Unidos, China, França, Alemanha, Índia e Turquia — e cerca de 65 bebês nasceram a partir deste procedimento.

'Bebê milagrosa'

Grace nasceu com uma condição rara, conhecida como síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), em que o útero é inexistente ou não se desenvolve completamente, mas os ovários funcionam.

Em 2018, quando Grace conversou com a BBC pela primeira vez, ela contou que esperava que sua mãe pudesse doar o útero para que ela pudesse ter filhos. Mas acabou se mostrando incompatível.

Em 2019, a BBC voltou a conversar com Grace, quando uma de suas duas irmãs, Amy Purdie, estava sendo avaliada para descobrir se poderia doar o útero para ela. Ela já tinha dois filhos com o marido, e eles não queriam ter mais.

Antes do transplante, as duas irmãs fizeram terapia. Grace e Angus também foram submetidos a um tratamento de fertilidade , e ainda têm vários embriões congelados.

"Sempre tive um instinto maternal", ela afirma. "Mas reprimi durante anos porque era muito doloroso falar sobre isso."

Embora o transplante de útero estivesse programado para ser realizado em 2019, a cirurgia foi adiada por vários anos devido a várias questões — incluindo a pandemia de covid-19

Amy nasceu de cesariana Crédito: WTUK

Finalmente, o transplante foi realizado em fevereiro de 2023. Levou cerca de 17 horas, e contou com uma equipe de mais de 30 médicos.

Isabel Quiroga, a cirurgiã que liderou a equipe de transplante no Churchill Hospital em Oxford, no Reino Unido, diz que, embora fosse um procedimento de risco, foi uma operação de "geração e promoção da vida — e não há nada melhor do que isso".

Amy afirma que não sentiu a sensação de perda que algumas mulheres vivenciam após uma histerectomia, devido aos benefícios "enormes" e imediatos para a irmã.

Grace teve sua primeira menstruação duas semanas após o transplante — e engravidou na primeira tentativa de fertilização in vitro

Foi "incrível" sentir o primeiro chute da bebê, diz ela, acrescentando que toda a gestação foi "muito especial".

Amy nasceu de cesariana em 27 de fevereiro de 2025 no Queen Charlotte's Hospital, em Londres.

"Foi um momento incrível, cheio de alegria", diz a cirurgiã Isabel Quiroga.

Como o casal espera ter mais um filho, o útero doado será removido após o nascimento do segundo bebê. Isso vai permitir que Grace deixe de tomar os medicamentos imunossupressores que precisa tomar diariamente para garantir que seu corpo não rejeite o útero doado pela irmã.

Tomar esses medicamentos pode aumentar o risco de desenvolver certos tipos de câncer , por isso é recomendado que o útero doado seja removido uma vez que a concepção aconteça.

Opções

Richard Smith, cirurgião ginecológico do Imperial College Healthcare, que liderou a equipe de coleta de órgãos, pesquisa o transplante de útero há mais de duas décadas.

Ele diz que sua equipe está entusiasmada com o nascimento da pequena Amy — que oferece esperança a muitas das 15 mil mulheres em idade fértil no Reino Unido que não têm um útero funcional, das quais cerca de 5 mil nasceram sem útero.

"Não costumo ser um cara de poucas palavras, mas quando a bebê nasceu, fiquei sem palavras — houve muitas lágrimas no centro cirúrgico naquele dia", diz ele.

"Tudo isso é impressionante e incrivelmente comovente."

Smith dirige uma instituição beneficente chamada Womb Transplant UK, que financiou os gastos do NHS, o sistema público de saúde britânico, para a operação de transplante de Grace. Toda a equipe médica dedicou seu tempo sem cobrar honorários.

A filha de Grace nasceu em fevereiro deste ano Crédito: WTUK

Smith disse à BBC que cerca de 10 mulheres têm embriões armazenados ou estão se submetendo a tratamento de fertilidade, um requisito para serem consideradas para o transplante de útero.

Cada transplante custa cerca de 30 mil libras (aproximadamente R$ 227 mil), segundo ele, e a instituição beneficente tem fundos suficientes para realizar mais dois.

A equipe cirúrgica tem permissão para realizar 15 transplantes de útero como parte de um ensaio clínico, cinco com doadoras vivas, e 10 com doadoras falecidas.

Nenhum detalhe foi divulgado sobre as três mulheres que receberam até agora úteros de doadoras falecidas.

O Serviço Nacional de Doação de Sangue e Transplante explicou à BBC que é necessário o consentimento adicional das famílias para doações raras deste tipo.

Angus, pai da bebê Amy, diz que ele e Grace nunca vão poder agradecer o suficiente à irmã da esposa por permitir que eles se tornassem pais.

Segundo ele, foi uma "decisão natural" chamar a filha de Amy, em homenagem à tia.

O segundo nome da menina é Isabel, em homenagem à cirurgiã que liderou a equipe de transplante de útero.

Grace afirma que a filha a aproximou ainda mais da irmã.

"Foi incrivelmente difícil deixar que ela fizesse isso por mim", diz ela.

"Foi um grande ato de amor fraternal."