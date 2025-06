Mundo

O teste que pode detectar mulheres com mais risco de perder o bebê

O teste pode medir se uma reação anormal no útero pode aumentar a probabilidade de perda da gravidez.

Publicado em 27 de junho de 2025 às 07:38

Charlie Beattie segura seu bebê de nove semanas nos braços depois de muitos anos de abortos espontâneos Crédito: Charlie Beattie

Cientistas do Reino Unido afirmam ter desenvolvido um teste que pode ajudar a identificar mulheres com um revestimento anormal do útero que aumenta o risco de aborto espontâneo.>

Eles afirmam que seu trabalho pode abrir caminho para novos tratamentos para quem está passando por repetidas perdas de gravidez.>

Em algumas mulheres com histórico de aborto espontâneo, o revestimento do útero não reage da maneira que deveria, transformando-se em um local de apoio para o embrião se implantar, descobriu a equipe da Universidade de Warwick.>

Instituições de caridade afirmam que as descobertas podem ajudar a explicar, em alguns casos, o trauma e a devastação de abortos espontâneos recorrentes.>

>

Cerca de uma em cada seis gestações é perdida, a maioria antes de doze semanas, e cada aborto espontâneo aumenta o risco de ocorrer outro.>

Até o momento, a maioria das pesquisas nessa área tem se concentrado na qualidade do embrião, e muito menos se sabe sobre o papel do revestimento do útero.>

Jo Muter, autora do estudo e pesquisador da Warwick Medical School, disse: "Muitas mulheres dizem que tiveram apenas 'má sorte', mas nossas descobertas mostram que o próprio útero pode estar preparando o terreno para a perda da gravidez, mesmo antes de ocorrer a concepção.">

A função do revestimento do útero é receber o embrião e ajudá-lo a se desenvolver durante a gravidez, graças a uma reação que converte as células em um estado diferente e de suporte.>

Porém, quando essa reação é prejudicada e não acontece completamente, o risco de sangramento e perda precoce da gravidez aumenta.>

Uma vez que a mulher tenha tido uma reação defeituosa, é mais provável que ela tenha outra, dizem os pesquisadores.>

Eles desenvolveram um novo teste que pode medir sinais de uma reação saudável ou defeituosa no revestimento do útero, que está sendo testado para ajudar mais de 1.000 pacientes no Centro Nacional Tommy de Pesquisa sobre Perda Gestacional, no Hospital Universitário de Coventry e Warwickshire (UHCW).>

'Um pequeno milagre'

Charlie Beattie, 37 anos, teve inúmeros abortos espontâneos ao longo de quatro anos, até o ponto em que "um teste de gravidez positivo não era mais emocionante", diz ela.>

Ela e seu marido Sam, de Leamington Spa, sentiram-se arrasados e se resignaram a considerar outras opções para ter uma família.>

Em seguida, souberam de um estudo que estava sendo realizado no centro de pesquisa de abortos espontâneos.>

Charlie colheu uma amostra de seu útero, e o novo teste mostrou que ele não era "hospitaleiro para bebês", diz ela.>

Depois de tomar o medicamento sitagliptina por três meses, ela teve uma gravidez que finalmente se manteve - e June, de nove semanas, é o alegre resultado.>

"Ela é um pequeno milagre. Não parece real", diz Charlie.>

Ela admite ter ficado ansiosa durante toda a gravidez até que June estivesse em segurança em seus braços.>

Até mesmo os exames de gravidez foram uma nova experiência.>

"Nunca tínhamos visto nada em um exame antes de nos emocionarmos", diz ela. "Quando eles disseram: 'Estou vendo, está no lugar certo', nós dois começamos a chorar.">

Qualquer pessoa pode se encaminhar para a clínica, mas há uma longa lista de espera e problemas de financiamento, o que significa que pacientes precisam contribuir com o custo do exame.>

Jyotsna Vohra, diretora de pesquisa da Tommy's, disse que o atendimento e o tratamento para as pessoas que perderam a gravidez ou o bebê variavam inaceitavelmente no Reino Unido.>

"Não deve haver barreiras para o acesso a qualquer teste ou tratamento que comprovadamente faça a diferença.>

"Esperamos que os tomadores de decisão do NHS analisem cuidadosamente os resultados do projeto-piloto de Coventry e considerem a possibilidade de implementar esse teste em todo o país, para que todos que possam se beneficiar tenham essa oportunidade.">

Muter diz que a próxima etapa é usar o teste para avaliar possíveis tratamentos medicamentosos. A sitagliptina, normalmente usada para tratar o diabetes, é a opção de escolha para problemas de revestimento do útero, mas pode haver outros medicamentos existentes que podem ser reaproveitados, acrescentou ela.>

Como 80% dos medicamentos não são testados em mulheres grávidas, não se sabe ao certo quais podem ser eficazes.>

