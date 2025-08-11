Crise internacional

Trump cita Brasília como capital violenta e apresenta dados antigos de homicídio

O DF registrou uma taxa de 11 assassinatos para cada 100 mil habitantes, em 2023. Já em Washington, o índice chega a 39,86 homicídios para cada 100 mil habitantes

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:24

SÃO PAULO, SP - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou Brasília e incluiu a cidade em uma lista de "capitais violentas" durante conversa com jornalistas nesta segunda-feira (11) para anunciar a mobilização de tropas da Guarda Nacional que serão enviadas a Washington.

O governo federal tomará o controle da polícia local com o objetivo de combater o que ele considera ser uma criminalidade excessiva na capital americana. Trump disse que o crime na cidade "está fora de controle" -apesar de os números mostrarem queda nos indicadores de violência nos últimos 30 anos.

Segundo Trump, a criminalidade na capital dos Estados Unidos superou a de outras cidades, incluindo Brasília, Bogotá, e Cidade do Panamá. Os dados revelam, porém, que a taxa de homicídios do Distrito Federal, ao contrário do que afirma o republicano, é mais baixa que a de Washington.

Segundo o Atlas da Violência, o DF registrou 347 homicídios em 2023, o que equivale a uma taxa de 11 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Já Washington teve 274 homicídios no mesmo ano, mas, como a população é bem menor, o índice chega a 39,86 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

Segundo dados da polícia metropolitana, Washington ainda registrou uma queda na quantidade de homicídios no ano passado, totalizando 187. Isso dá uma taxa de 26,6 por 100 mil habitantes.

Trump segurava um papel que mostrava uma lista com índices desatualizados: 13 homicídios por 100 mil habitantes para Brasília, que se refere a dados mais antigos, de 2021, ainda segundo o Atlas da Violência. E 41 por 100 mil habitantes, em Washington.

"Acabei de ver alguns gráficos. Estas são diferentes cidades ao redor do mundo. O vermelho é um lugar chamado Washington D.C. Olhe para estes. Bagdá... Nós dobramos em relação a Bagdá. Cidade do Panamá, Brasília, San José, Costa Rica, Bogotá, Colômbia...muitas drogas, Cidade do México", afirmou o republicano no anúncio. "Então você quer morar em lugares assim? Acho que não."

O presidente americano pintou um cenário de elevada criminalidade e emergência na capital, mas ao contrário da ideia que o presidente americano tenta passar, de aumento na insegurança, a taxa de crimes violentos em Washington recuou no último ano.

Em 2023, ano pós-pandemia, a cidade atingiu um pico no número de homicídios, que diminuiu no ano passado. Segundo dados da polícia metropolitana de Washington a quantidade de assassinatos e tiroteios na capital caiu cerca de 30% de 2023 até o fim de 2024.

Segundo informações da polícia metropolitana, em 2024, a cidade também teve o menor índice de crimes violentos -que compreendem homicídios, abuso sexual, agressão com armas perigosas e roubos- em 30 anos.

A medida de Trump é mais uma no sentido de "tomar controle" de Washington, como o republicano vem ameaçando fazer desde o início do mandato. A capital dos EUA integra o Distrito de Columbia e não fica em um estado americano. A cidade é autônoma, com algumas partes da administração compartilhadas com o governo federal, e de tradição democrata, partido da atual prefeita, Muriel Bowser.

"Hoje é o dia da libertação de Washington [mesmo termo usado por Trump ao anunciar o tarifaço em abril]", disse. "Nós vamos limpar a cidade", continuou.

O presidente americano disse que limpará os parques da capital, referindo-se à retirada de pessoas em situação de rua, e que as ajudará "na medida que puder", sem detalhar o que fará para auxiliar essa população.

Neste domingo (10), ele publicou em sua rede, a Truth Social, mensagem no qual dizia que "os sem-teto têm que sair, IMEDIATAMENTE". "Vamos oferecer lugares para ficar, mas LONGE da capital", escreveu, com suas habituais maiúsculas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta