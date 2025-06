Mundo

O resort de praia que é aposta de Kim Jong-un para estimular turismo na Coreia do Norte

O balneário de Wonsan Kalma será aberto ao turismo nacional em 1º de julho, seis anos após a data prevista para sua conclusão.

Publicado em 26 de junho de 2025 às 19:39

Foto da agência estatal de notícias da Coreia mostrando vista aérea da Zona Turística Costeira de Wonsan Kalma Crédito: KCNA

A Coreia do Norte está prestes a inaugurar um balneário que o líder do país, Kim Jong-un, espera que impulsione o turismo no reservado regime comunista, segundo a mídia estatal.>

O balneário de Wonsan Kalma, na costa leste, será aberto aos turistas nacionais em 1º de julho, seis anos após a data prevista para sua conclusão. Não está claro quando o local vai receber estrangeiros.>

Kim cresceu em um ambiente luxuoso em Wonsan, onde muitos membros da elite do país têm propriedades particulares, e ele vem tentando transformar a cidade, que já abrigou um local de testes de mísseis.>

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, na sigla em inglês), mídia estatal, afirma que o balneário pode acomodar até 20 mil visitantes, ocupando um trecho de 4 quilômetros de praia, com hotéis, restaurantes, shoppings e um parque aquático — nada disso pode ser verificado.>

Alvo de duras sanções durante décadas por seu programa de armas nucleares, a Coreia do Norte está entre as nações mais pobres do mundo. O país destina a maior parte de seus recursos para as Forças Armadas, monumentos e marcos — geralmente em Pyongyang —, que adornam a imagem e o culto à família Kim, que governa o país desde 1948.>

Alguns analistas dizem que essa é uma maneira fácil de Pyongyang ganhar dinheiro. Embora seja permitida a entrada de turistas estrangeiros, as excursões tendem a vir principalmente da China e da Rússia, países com os quais Pyongyang mantém há muito tempo relações amistosas.>

"Eu esperava que isso sinalizasse uma reabertura mais ampla ao turismo internacional, mas, infelizmente, não parece ser o caso por enquanto", afirma Rowan Beard, cofundador da Young Pioneer Tours, à BBC.>

O turismo internacional sofreu um golpe durante a pandemia de covid-19, e o país fechou suas fronteiras no início de 2020. As restrições só foram reduzidas em meados de 2023, e o país recebeu visitantes russos um ano depois.>

O país abriu para mais visitantes ocidentais em fevereiro, quando turistas do Reino Unido, França, Alemanha e Austrália atravessaram a fronteira da China. Semanas depois, o turismo foi interrompido abruptamente sem explicar o motivo.>

Kim Jong Un, acompanhado da filha, Kim Ju Ae, e da esposa, Ri Sol Ju, em um parque aquático em Wonsan Kalma Crédito: KCNA

Algumas agências de turismo estão céticas em relação ao apelo de Wonsan para os estrangeiros. É "improvável que seja uma grande atração para a maioria dos turistas ocidentais", diz Beard.>

"Locais importantes como Pyongyang, a Zona Desmilitarizada (DMZ, na sigla em inglês) e outros marcos brutalistas ou comunistas vão continuar a ser os principais destaques para os visitantes internacionais quando o turismo mais amplo for retomado.">

No entanto, Elliott Davies, diretor da Uri Tours, diz que a Coreia do Norte tem um "apelo de nicho" para viajantes interessados em destinos não convencionais.>

"É intrigante vivenciar algo tão familiar quanto um balneário que foi moldado dentro do contexto cultural único da Coreia do Norte.">

A KCNA descreveu o desenvolvimento de Wonsan como um "grande e auspicioso evento para todo o país", e chamou o projeto de "prelúdio de uma nova era" no turismo.>

A inauguração estava inicialmente programada para outubro de 2019, mas sofreu atrasos na construção antes do início da pandemia.>

Kim participou de uma cerimônia em comemoração à conclusão do projeto em 24 de junho, acompanhado da filha, Kim Ju Ae, e da esposa, Ri Sol Ju. Foi a primeira aparição pública de Ri desde um evento no Ano Novo.>

O embaixador russo Alexander Matsegora e a equipe da embaixada também compareceram.>

Algumas operadoras de turismo esperam que o balneário seja aberto aos turistas russos, que atualmente são os únicos estrangeiros autorizados a entrar em algumas partes do país.>

A inauguração do balneário acontece no momento em que a Coreia do Norte e a Rússia fortalecem sua parceria diante das sanções do Ocidente.>

A Coreia do Norte enviou tropas para lutar pela Rússia em sua invasão da Ucrânia.>

Nesta quinta-feira (26/6), os dois países também reabriram uma rota direta de trem de passageiros entre suas capitais após uma suspensão de cinco anos por causa da pandemia de covid-19.>

