O que Trump e Putin querem da reunião no Alasca?

O que Trump e Putin querem da reunião no Alasca?

O líder russo percebe uma oportunidade de obter mais reconhecimento internacional, enquanto o americano espera atuar como mediador da paz na Ucrânia

Anthony Zurcher and Steve Rosenberg

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 16:25

Imagem BBC Brasil
O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente dos EUA, Donald Trump, e o devem se reunir em Anchorage na sexta-feira. Crédito: Getty Images

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajarão para a cúpula de sexta-feira, no estado americano do Alasca, com prioridades distintas, enquanto se preparam para conversas sobre o fim da guerra da Rússia na Ucrânia.

O líder russo percebe uma oportunidade de obter mais reconhecimento internacional, enquanto o americano espera atuar como mediador da paz na Ucrânia



Putin tem sido consistente em seu objetivo de conquistar território ucraniano, enquanto Trump não esconde o desejo de atuar como mediador da paz em escala global.

Mas ambos também podem enxergar outras oportunidades, como, no caso de Putin, a reabilitação diplomática no cenário internacional. Já prever as intenções de Trump é mais difícil, pois ele tem feito declarações vacilantes recentemente sobre seu homólogo russo.

A seguir, um panorama mais detalhado do que os dois líderes podem buscar no encontro.

Putin busca reconhecimento internacional… e mais

Por Steve Rosenberg, editor de Rússia

A primeira coisa que Putin quer desta cúpula é algo que ele já conseguiu.

E isso é reconhecimento.

Reconhecimento, por parte do país mais poderoso do mundo — os Estados Unidos —, de que os esforços do Ocidente para isolar o líder do Kremlin fracassaram.

O simples fato de essa reunião de alto nível acontecer já é prova disso, assim como a coletiva de imprensa conjunta anunciada pelo Kremlin. Moscou pode argumentar que a Rússia está de volta à mesa principal da política global.

"Então é isso que chamam de isolamento", ironizou o tabloide Moskovsky Komsomolets no início desta semana.

Putin não apenas garantiu uma cúpula EUA-Rússia, mas também um local estratégico para realizá-la. O Alasca oferece muito ao Kremlin.

Primeiro, segurança. No ponto mais próximo, o Alasca continental fica a apenas 90 km (55 milhas) de Chukotka, na Rússia. Vladimir Putin pode chegar lá sem sobrevoar nações "hostis".

Segundo, está muito distante — mas muito distante — da Ucrânia e da Europa. Isso agrada ao Kremlin, que busca deixar Kyiv e os líderes da União Europeia de lado para negociar diretamente com os Estados Unidos.

Há também o simbolismo histórico. O fato de a Rússia czarista ter vendido o Alasca para os EUA no século XIX está sendo usado por Moscou para justificar sua tentativa de mudar fronteiras à força no século XXI.

"O Alasca é um exemplo claro de que fronteiras estatais podem mudar e de que grandes territórios podem mudar de dono", escreveu o Moskovsky Komsomolets.

Mas Putin quer mais do que reconhecimento internacional e simbolismo.

Ele quer vitória. Vem insistindo que a Rússia mantenha todas as terras que ocupou em quatro regiões ucranianas (Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson) e que Kyiv se retire das partes dessas regiões ainda sob controle ucraniano.

Para a Ucrânia, isso é inaceitável. "Os ucranianos não entregarão sua terra ao ocupante", afirma o presidente Volodymyr Zelensky.

O Kremlin sabe disso. Mas, se conseguir o apoio de Trump para suas exigências territoriais, o cálculo pode ser que a recusa da Ucrânia leve Trump a cortar todo o apoio a Kyiv. Nesse cenário, Rússia e EUA poderiam seguir fortalecendo relações e desenvolvendo cooperação econômica.

Há, porém, outro cenário.

A economia russa está sob pressão. O déficit orçamentário cresce e a receita com exportações de petróleo e gás cai.

Se os problemas econômicos estiverem pressionando Putin a encerrar a guerra, o Kremlin pode ceder em alguns pontos.

Por enquanto, não há sinal disso — autoridades russas continuam insistindo que a Rússia mantém a iniciativa no campo de batalha.

Trump busca oportunidade para reivindicar avanços rumo à paz

Por Anthony Zurcher, correspondente para a América do Norte

Trump prometeu de forma famosa, durante sua campanha presidencial de 2024, que encerrar a guerra na Ucrânia seria fácil e que poderia fazê-lo em poucos dias.

Essa promessa tem marcado os esforços do presidente americano para resolver o conflito, já que ele tem alternado entre frustração com os ucranianos e com os russos desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

Ele repreendeu Zelensky em uma reunião dramática na Casa Branca em fevereiro e, posteriormente, suspendeu temporariamente a ajuda militar e o compartilhamento de informações com a nação devastada pela guerra.

Nos últimos meses, tem sido mais crítico à intransigência de Putin e à disposição dele de atacar alvos civis, estabelecendo uma série de prazos para novas sanções contra os russos e outras nações que negociam com eles. A última sexta-feira marcou o prazo mais recente e, como nos anteriores, Trump acabou recuando.

Agora, ele recebe o presidente russo em solo americano e fala sobre "troca de territórios", que a Ucrânia teme poder significar concessões de terra em troca da paz.

Assim, qualquer discussão sobre o que Trump deseja nas conversas de sexta-feira com Putin é ofuscada pelas declarações e ações vacilantes do presidente.

Esta semana, Trump fez um esforço concentrado para reduzir as expectativas em relação a esta reunião — talvez um reconhecimento tácito das possibilidades limitadas de um avanço com apenas uma das partes da guerra presente.

Na segunda-feira, ele disse que a cúpula seria um encontro de "sondagem". Sugeriu que saberia se poderia fechar um acordo com o líder russo "provavelmente nos dois primeiros minutos".

"Posso sair e dizer boa sorte, e isso será o fim", acrescentou. "Posso dizer que isso não vai ser resolvido."

Na terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reforçou essa mensagem, chamando a cúpula de uma "sessão de escuta".

Com Trump, muitas vezes é melhor esperar o inesperado. E Zelensky e líderes europeus conversaram com ele na quarta-feira numa tentativa de garantir que ele não feche um acordo com Putin que a Ucrânia não queira — ou não possa — aceitar.

Uma coisa ficou clara praticamente o ano todo: Trump gostaria de ser o homem que encerra a guerra.

Em seu discurso de posse, disse que queria que seu legado mais orgulhoso fosse o de "mediador da paz". Não é segredo que ele almeja o reconhecimento internacional de um Prêmio Nobel da Paz.

Trump não é de se prender a detalhes. Mas, se houver oportunidade de afirmar que avançou rumo à paz durante as conversas em Anchorage, ele a aproveitará.

Putin, sempre um negociador astuto, pode buscar uma forma de permitir que Trump faça exatamente isso — é claro, nos termos da Rússia.

