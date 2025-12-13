Mundo

O que se sabe sobre ataque com várias vítimas em universidade nos EUA

Polícia afirma que vários foram baleados na Universidade Brown e que busca por um ou mais suspeitos está em andamento.

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 20:44

A Universidade Brown, no Estado americano de Rhode Island, comunicou que "há um atirador ativo no campus" na noite deste sábado (13/12) e pediu aos alunos que se abriguem.

A Polícia de Providence confirma que "várias" pessoas foram baleadas "na área da Universidade Brown".

A universidade em Rhode Island afirma que a busca por um ou mais suspeitos está em andamento.

A polícia de Brown e de Providence está no local, segundo a universidade.

O presidente Donald Trump disse que o "FBI está no local" do tiroteio na Universidade Brown.

Ele escreveu na rede Truth Social: "Fui informado sobre o tiroteio que ocorreu na Universidade Brown, em Rhode Island.

O suspeito está sob custódia. Que Deus abençoe as vítimas e suas famílias!"

Embora o presidente diga que o suspeito foi detido, isso ainda não foi confirmado pela polícia.

