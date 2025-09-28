Home
>
Mundo
>
O que se sabe sobre ataque com mortes em igreja mórmon nos EUA

O que se sabe sobre ataque com mortes em igreja mórmon nos EUA

Autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio.

João Fellet

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 18:32

Imagem BBC Brasil
O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit. Crédito: Reuters

Pelo menos duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após um ataque a tiros e um incêndio em uma igreja mórmon neste domingo (28/9) no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

Recomendado para você

Autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio.

O que se sabe sobre ataque com mortes em igreja mórmon nos EUA

Jovens ugandenses contam à BBC que foram atraídas para trabalhar em Dubai e acabaram expostas à prática de atos sexuais extremos.

A degradante rede de comércio sexual que opera nos bairros mais glamourosos de Dubai

Secretária de um escritório de advocacia de Nova York (EUA), ela ficou rica repetindo os investimentos dos seus chefes. Só depois da sua morte é que se ficou sabendo que ela deixou milhões em testamento para financiar bolsas de estudo para jovens sem condições financeiras para estudar.

Sylvia Bloom, a secretária que juntou milhões de dólares copiando os investimentos dos advogados para os quais trabalhava

O suposto atirador foi morto, e o incêndio já foi controlado.

O suspeito foi identificado como Thomas Jacob Sanford, mas o motivo do crime ainda não está claro.

O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit.

O município fica a poucos quilômetros ao sul da cidade de Flint e tem mais de 39.000 habitantes, de acordo com o site do município.

As autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio "deliberadamente".

A polícia disse que o suspeito "arremessou o veículo contra a porta da frente, saiu e começou a disparar" com um fuzil.

Havia "centenas de pessoas" em um culto na igreja naquele momento, segundo as autoridades.

A polícia afirma que não há ameaça ao público e que o fogo foi controlado, após o suspeito ter sido morto em uma troca de tiros com os policiais.

Segundo autoridades, sete pessoas estão feridas em condição estável, e uma em estado crítico.

A força policial local de Grand Blanc afirma que cem agentes do FBI foram mobilizados para ajudar na investigação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter sido informado sobre os eventos em Michigan, chamando o ataque de "horrendo".

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "o suspeito está morto, mas ainda há muito a descobrir".

Ele então disse que "este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América".

O presidente acrescenta: "O FBI esteve imediatamente no local e liderará a investigação federal, fornecendo total apoio às autoridades estaduais e locais".

"ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!", disse o presidente.

Imagem BBC Brasil
Trump disse que "este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América" Crédito: Reuters

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias emitiu um comunicado sobre o "trágico ato de violência".

"Durante o culto de domingo, um atirador abriu fogo, e os primeiros relatos indicam que várias pessoas ficaram feridas", disse o porta-voz da igreja, Doug Andersen.

Ele acrescenta que a igreja está em contato com as autoridades policiais enquanto a investigação prossegue.

Andersen agradece às pessoas pelas orações, dizendo: "Os locais de culto devem ser santuários de pacificação, oração e conexão. Oramos pela paz e cura para todos os envolvidos."

Esta reportagem está sendo atualizada.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais