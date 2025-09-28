Mundo

O que se sabe sobre ataque com mortes em igreja mórmon nos EUA

Autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio.

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 18:32

O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit. Crédito: Reuters

Pelo menos duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após um ataque a tiros e um incêndio em uma igreja mórmon neste domingo (28/9) no estado de Michigan, nos Estados Unidos.

O suposto atirador foi morto, e o incêndio já foi controlado.

O suspeito foi identificado como Thomas Jacob Sanford, mas o motivo do crime ainda não está claro.

O ataque e o incêndio ocorreram na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, uma cidade a cerca de 100 km a noroeste de Detroit.

O município fica a poucos quilômetros ao sul da cidade de Flint e tem mais de 39.000 habitantes, de acordo com o site do município.

As autoridades afirmam que o suspeito – um homem de 40 anos – dirigiu seu veículo contra a igreja antes de incendiar o prédio "deliberadamente".

A polícia disse que o suspeito "arremessou o veículo contra a porta da frente, saiu e começou a disparar" com um fuzil.

Havia "centenas de pessoas" em um culto na igreja naquele momento, segundo as autoridades.

A polícia afirma que não há ameaça ao público e que o fogo foi controlado, após o suspeito ter sido morto em uma troca de tiros com os policiais.

Segundo autoridades, sete pessoas estão feridas em condição estável, e uma em estado crítico.

A força policial local de Grand Blanc afirma que cem agentes do FBI foram mobilizados para ajudar na investigação.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ter sido informado sobre os eventos em Michigan, chamando o ataque de "horrendo".

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "o suspeito está morto, mas ainda há muito a descobrir".

Ele então disse que "este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América".

O presidente acrescenta: "O FBI esteve imediatamente no local e liderará a investigação federal, fornecendo total apoio às autoridades estaduais e locais".

"ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!", disse o presidente.

Trump disse que "este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América" Crédito: Reuters

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias emitiu um comunicado sobre o "trágico ato de violência".

"Durante o culto de domingo, um atirador abriu fogo, e os primeiros relatos indicam que várias pessoas ficaram feridas", disse o porta-voz da igreja, Doug Andersen.

Ele acrescenta que a igreja está em contato com as autoridades policiais enquanto a investigação prossegue.

Andersen agradece às pessoas pelas orações, dizendo: "Os locais de culto devem ser santuários de pacificação, oração e conexão. Oramos pela paz e cura para todos os envolvidos."

Esta reportagem está sendo atualizada.

