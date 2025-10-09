Home
O que já se sabe sobre a primeira fase do acordo de paz em Gaza entre Israel e o Hamas

Donald Trump afirma que todos os reféns serão libertados e que Israel retirará suas tropas para uma "linha acordada", mas não há informações sobre outros aspectos de seu plano de paz de 20 pontos.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:32

Imagem BBC Brasil
Palestinos celebram o acordo anunciado na quarta-feira Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (08/10) a aprovação do primeiro estágio de um acordo de paz entre Israel e o Hamas para Gaza que poderia levar ao fim do conflito na região.

O anúncio ocorre dois anos e dois dias após Israel lançar uma ofensiva militar na Faixa de Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, quando homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns.

Desde então, mais de 67 mil pessoas foram mortas nas operações militares israelenses em Gaza, incluindo cerca de 20 mil crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

Confira a seguir, o que se sabe sobre o acordo, e o que ainda não está claro.

O que foi anunciado?

Após intensas negociações no Egito, Israel e o Hamas concordaram com a primeira fase de um plano de paz dos EUA, segundo Trump.

Ao anunciar o acordo nas redes sociais, o presidente americano afirmou: "Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve, e Israel vai retirar suas tropas até uma linha acordada."

Trump disse que "todas as partes" seriam tratadas de forma justa e descreveu o pacto como "os primeiros passos rumo à paz duradoura".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou o momento como "um grande dia para Israel" e disse que seu governo se reunirá nesta quinta-feira (09/10) para aprovar o acordo e "trazer todos os nossos queridos reféns de volta para casa".

Ao confirmar o anúncio, o Hamas declarou que o pacto "encerra a guerra em Gaza, garante a retirada completa das forças de ocupação, permite a entrada de ajuda humanitária e estabelece uma troca de prisioneiros".

O que foi acordado é a primeira fase de um plano que o presidente anunciou na Casa Branca na semana passada, juntamente com Netanyahu, que já foi acusado de sabotar os esforços para um acordo no passado.

Desta vez, Trump, supostamente impaciente e irritado com Netanyahu, parece ter usado o poder que só os americanos têm para influenciar Israel, deixando Netanyahu sem outra opção a não ser se envolver no processo.

Ameaçado por Trump com "obliteração completa", o Hamas também estava sob intensa pressão. Países árabes e muçulmanos abraçaram o plano do presidente, e houve forte envolvimento do Egito, Catar e Turquia nas negociações.

Israel e o Hamas não mantêm contato direto. As negociações foram mediadas por Steve Witkoff, enviado de Trump para o Oriente Médio, Jared Kushner, genro de Trump, e por representantes do Egito, do Catar e da Turquia.

Imagem BBC Brasil
Netanyahu garantiu o apoio do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ao plano de paz no final de setembro Crédito: EPA

O que acontece agora?

O governo de Israel deve votar o acordo nesta quinta-feira (09/10).

Se o texto for aprovado formalmente, Israel deverá retirar suas tropas da Faixa de Gaza até a área negociada, disse um alto funcionário da Casa Branca à emissora CBS News. Segundo essa fonte, a retirada militar deve ocorrer em até 24 horas.

Após essa etapa, começará uma contagem de 72 horas para que o grupo islâmico Hamas liberte os reféns ainda vivos.

De acordo com o mesmo funcionário, a libertação deve começar mesmo na segunda-feira (13/10).

O que ainda não se sabe?

O que foi anunciado até agora é apenas a fase inicial do plano de paz de 20 pontos de Trump, aceito por Israel e parcialmente aprovado pelo Hamas.

Os comunicados, porém, não trataram de temas delicados sobre os quais as partes ainda não chegaram a um consenso.

Um dos principais impasses é o desarmamento do Hamas, ponto central do plano de Trump. O grupo já afirmou que só entregará suas armas quando for criado um Estado palestino.

Outro ponto de discórdia é o futuro governo da Faixa de Gaza. O plano de 20 pontos estabelece que o Hamas não terá papel algum na administração do território e propõe que a área seja governada temporariamente por um "comitê palestino tecnocrático e apolítico", antes de ser transferido à Autoridade Palestina.

Netanyahu sinalizou resistência à participação da Autoridade Palestina na semana passada, mesmo ao aceitar o plano de Trump.

Setores ultranacionalistas de sua coalizão, que defendem a construção de assentamentos judaicos em Gaza, também devem se opor à proposta.

O Hamas, por sua vez, afirmou que ainda espera ter algum papel no governo em Gaza.

Além disso, até a noite de quarta-feira (08/10), o Hamas ainda não havia recebido a lista final de prisioneiros palestinos que Israel pretende libertar em troca dos reféns em Gaza, segundo uma fonte palestina ouvida pela BBC.

O plano de 20 pontos prevê a libertação de 250 presos condenados à prisão perpétua e de outros 1.700 palestinos detidos após 7 de outubro de 2023.

O Hamas sabe que, ao libertar os reféns, perderá a influência que tem nas negociações com Israel. Por isso, exigiu garantias de que Israel não retomará os combates após a libertação dos reféns, mas tem motivos para desconfiar: em março, Israel violou um cessar-fogo e voltou à guerra com ataques aéreos devastadores.

Em Israel, por outro lado, um país exausto pelo conflito, as pesquisas de opinião pública têm consistentemente sugerido que a maioria das pessoas deseja o fim do conflito.

Mas Netanyahu ainda enfrenta obstáculos políticos. Ele conta com o apoio de ministros ultranacionalistas que ameaçaram deixar a coalizão em caso de acordo (a depender dos termos acordados), o que poderia levar ao colapso do governo, uma preocupação que muitos suspeitam que levou Netanyahu a prolongar a guerra para se manter no poder. Ele prometeu alcançar "vitória total" contra o Hamas, e qualquer acordo terá que permitir, no seu ponto de vista, que ele diga que conseguiu o que buscava.

Netanyahu chamou o anúncio de uma "vitória diplomática, nacional e moral para o Estado de Israel". Curiosamente, ao contrário do Hamas, sua declaração não afirmou que encerraria a guerra.

Qual foi a reação ao anúncio?

Imagem BBC Brasil
Einav Zangauker, mãe do refém Matan Zangauker, reage após o anúncio de Trump Crédito: Reuters

Parentes de reféns israelenses receberam o acordo com aprovação. Eli Sharabi, cuja mulher e filhos foram mortos, e cujo irmão, Yossi, teve o corpo retido pelo Hamas, escreveu: "Alegria imensa, mal posso esperar para ver todos em casa."

A mãe do refém Nimrod Cohen publicou: "Meu filho, você está voltando para casa."

Na Faixa de Gaza, houve comemorações após o anúncio. "Graças a Deus pelo cessar-fogo, pelo fim do derramamento de sangue e das mortes", disse Abdul Majeed abd Rabbo, morador da cidade de Khan Younis, no sul do território, à agência de notícias Reuters.

"Não sou o único feliz, toda a Faixa de Gaza está feliz, todo o povo árabe, todo o mundo está feliz com o cessar-fogo e o fim do derramamento de sangue."

Imagem BBC Brasil
Palestinos comemoram após o anúncio Crédito: Reuters

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que "o sofrimento precisa acabar" e acrescentou que a entidade apoiará a "total implementação" do acordo, além de aumentar a entrega de ajuda e os esforços de reconstrução em Gaza.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, comemorou a notícia: "É um momento de profundo alívio que será sentido em todo o mundo, mas especialmente pelos reféns, suas famílias e pela população civil de Gaza, que suportou sofrimentos inimagináveis nos últimos dois anos."

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, classificou o acordo como "um passo muito necessário rumo à paz" e pediu que as partes "respeitem os termos do plano".

No Congresso dos EUA, parlamentares adotaram tom cautelosamente otimista.

"O primeiro passo foi dado, e todas as partes precisam garantir que isso leve a um fim duradouro da guerra", afirmou o senador Chris Coons, do Partido Democratam em publicação na rede social X.

O senador James Risch, do Partido Republicano, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, considerou o acordo bem-vindo e disse que "aguarda conhecer os detalhes" do plano.

Com informações de Hugo Bachega, Rushdi Abualouf e Lucy Manning.

