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O que é a Armadilha de Escalada, que explica por que guerra no Irã pode sair de controle

Modelo cirado por ex-conselheiro da Casa Branca analisa riscos para potências como os Estados Unidos ao se envolver em guerras como a do Irã.

Publicado em 21 de março de 2026 às 06:34

Fumaça em meio a prédios no Líbano após ataques de Israel no dia 9 de março de 2026 Crédito: Getty Images

Uma potência decide atacar outra com força limitada para atingir um objetivo determinado. A agredida reage por meio da expansão do campo de batalha. A agressora escala o conflito a fim de recuperar a iniciativa.

Essa sequência, descrita em um modelo chamado Armadilha de Escalada, do norte-americano Robert Pape, tem sido invocada para explicar o que ocorre na Guerra do Irã, que entrou nesta sexta-feira (20/3) em seu 21º dia.

Depois de realizar cerca de oito mil voos sobre o território iraniano e atingir cerca de 7 mil a 7,8 mil alvos no país, matando o líder supremo da república islâmica, Ali Khamenei, e parcela considerável da cúpula do regime, os Estados Unidos ainda parecem longe de atingir os objetivos anunciados no início das hostilidades.

Adicionalmente, a guerra provoca a maior disrupção de oferta de petróleo da história, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), com a cotação do barril atingindo quase US$ 120 esta semana, além de causar pressão inflacionária global e abalo de cadeias produtivas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sobreposição a imagens da guerra Crédito: Getty Images

Desde que se iniciou o conflito no Oriente Médio, em 28 de fevereiro, a Armadilha de Escalada passou a ser citada em reportagens e análises no mundo inteiro e registrou aumento de 20% em buscas no Google.

Pape, que é professor de Ciência Política na Universidade de Chicago, tornou-se presença constante em programas de TV, lives e podcasts.

Conselheiro de assuntos estratégicos de todos os presidentes dos EUA desde 2001, ele simulou por 20 anos o bombardeio da planta nuclear iraniana de Fordow, atingida por caças norte-americanos em junho de 2025, e a mudança de regime no Irã.

Com base nessa experiência, está convencido de que o regime dos aiatolás está, paradoxalmente, mais forte hoje do que antes do início da Operação Fúria Épica.

"O Irã no 17º dia [da guerra] é mais perigoso e mais poderoso do que antes de a primeira bomba cair", afirmou na terça-feira (17/3) ao canal de TV indiano India Today.

Quatro dias antes do começo da guerra, Pape lançou na plataforma Substack uma newsletter com o nome de seu modelo. "O termo 'armadilha da escalada' está agora se espalhando. Não é um acidente", afirmou.

Em vez de prestar atenção em alvos, armamento e supremacia aérea — elementos vitais em qualquer conflito contemporâneo —, o modelo volta-se para aspectos mais difusos da guerra: transição progressiva de menor para maior engajamento, ilusão de controle, escalada e desescalada.

"Análises geralmente explicam eventos. Poucas explicam em que fase um conflito está entrando — e o que isso significa antes que se converta em engajamento. A Armadilha da Escalada fornece a você as molduras para reconhecer quando a pressão passa de crise episódica a envolvimento estrutural", sustentou o autor.

Os elementos enfatizados pela Armadilha de Escalada têm uma característica comum: encontram-se na encruzilhada entre guerra e política, terreno no qual predomina a incerteza, de acordo com o cientista político.

"A Armadilha de Escalada não quer dizer simplesmente que as guerras ficam maiores. Quer dizer que os esforços para controlar um conflito podem torná-lo mais difícil de controlar", afirmou.

null Crédito: BBC

Modelo serve especialmente para a realidade dos EUA

Professor do Programa de Pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Érico Duarte afirma que o modelo da Armadilha de Escalada é uma síntese da tese desenvolvida por seu autor na obra Bombing to Win: Air Power and Coercion in War — ("Bombardeando para vencer: poder aéreo e coerção na guerra", em tradução livre), livro publicado em 1996, sem edição brasileira.

"É um modelo que serve especialmente para informar o público americano sobre os custos que o Estado terá ao investir ou abandonar uma guerra", descreve.

Entre os limites do modelo, Duarte cita o papel irrelevante atribuído à situação política que antecedeu o conflito e a dificuldade de ser aplicado a outros países além dos EUA. "A Armadilha de Escalada não contempla, por exemplo, a situação de Israel diante do Irã", assinala o professor.

A guerra no Golfo Pérsico, segundo Duarte, tem várias camadas. Uma delas é o envolvimento norte-americano. Outra é a participação de Israel. Deve-se considerar também, ele diz, o papel de países como as monarquias do Golfo Pérsico, a Turquia e até mesmo nações mais distantes como o Brasil.

"Como os EUA são a principal potência envolvida na guerra, são obrigados a absorver todos os custos e pressões de outros países — aliados, nem tão aliados ou rivais — sobre os custos imediatos ou de longo prazo dessa guerra", afirma.

Segundo Duarte, os Estados Unidos já entraram em modo de controle e redução de danos no Golfo Pérsico e dificilmente evoluirão para um envolvimento em larga escala como ocorreu no Afeganistão e no Iraque.

"Os EUA estão partindo para uma política de acomodação. Até podem aumentar as ameaças midiáticas e discursivas, mas não acho que queiram escalar a guerra do ponto de vista material."

Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador do Observatório de Capacidades Militares e Políticas de Defesa, Augusto Teixeira aponta dois pontos fortes do modelo de Pape: a ênfase os limites do poder aéreo na produção de vitória e a definição das operações terrestres como estágio seguinte de escalada por parte da potência agressora.

No caso da Guerra do Irã, diz Teixeira, evitar a escalada implicaria reduzir o alcance dos objetivos políticos, oferecendo a Trump o que vem sendo chamado de "off-ramp", ou saída estratégica, algo que permita ao presidente americano declarar vitória sem a realização de todos os propósitos cogitados no início da ofensiva.

Teixeira afirma que o aspecto crítico abordado pela Armadilha de Escalada é a relação entre os objetivos políticos e os níveis estratégico e tático.

"Eles têm de ser claros e relativamente delimitados para que o poder militar possa persegui-los. A mudança de objetivos políticos pode tornar complicado o ajuste de instrumentos militares para sua consecução", diz Teixeira.

Vista de parte do campo de gás South Pars em Asaluyeh, no litoral iraniano do Golfo Pérsico, a 1,4 mil km ao sul de Teerã Crédito: Getty Images

O pesquisador enfatiza também a disparidade das métricas de sucesso militar em nível tático (entre as quais inclui as mortes de líderes políticos e chefes militares) e estratégico, que define como "a ponte entre o uso da força no campo de batalha e os efeitos para produção das condições políticas desejáveis".

"Quais são as condições políticas desejáveis para os Estados Unidos, aquilo que se chama popularmente de 'endgame' [pontuação ou meta que define a conclusão de uma partida esportiva]?", questiona Teixeira.

Para o professor, o presidente dos Estados Unidos e seus auxiliares têm se referido a múltiplos objetivos políticos, da mudança de regime ao enfraquecimento da capacidade militar iraniana e ao fim de seu programa nuclear.

"A Armadilha da Escalada está intimamente ligada à característica do objetivo que Trump escolher como definitivo. Se for um objetivo minimalista, como a degradação da capacidade de projeção de força militar do Irã, ele conseguirá argumentar que, uma vez alcançado esse propósito, é possível retrair [a ação norte-americana contra o Irã]."

Teixeira afirma que toda guerra demanda estratégia, ou seja, planejamento militar de alto nível para atingir um determinado fim. "O problema é que estratégia é algo jogado por dois atores. O outro também tem direito de fala e vai reagir a fim de impedir que se realize", argumenta.

No caso do Irã, acrescenta, travar uma guerra defensiva para manter o regime no poder tem vantagens evidentes: se a República Islâmica sobreviver ao conflito, seus partidários poderão declarar vitória estratégica.

Custos da guerra são mais baixos para o Irã, diz pesquisador

Segundo Ricardo de Toma, pesquisador pós-doutoral do Instituto Meira Mattos da Escola de Comando e Estado-maior do Exército (Eceme), o modelo de Armadilha de Escalada é aplicável à Guerra do Irã, mas apenas parcialmente.

"Os Estados Unidos e Israel executaram com eficácia uma fase inicial de decapitação da cadeia de comando e de negação da capacidade de retaliação, concentrando-se nos lançadores de mísseis, fato inclusive celebrado por Trump. O problema é que o recrudescimento e a continuidade dessa situação já ameaçam uma evolução para uma guerra regional", afirma.

A Armadilha de Escalada manifesta-se, segundo De Toma, no alastramento de ataques com mísseis e drones pelo Irã contra os países vizinhos. "Esse desdobramento amplia os custos políticos e estratégicos da operação, que são consideravelmente mais baixos para o Irã", observa.

De acordo com De Toma, o modelo de Pape captura a lógica, mas não a geometria específica do conflito atual, no qual é o Irã que, enfraquecido militarmente, recorre a retaliações assimétricas "para evitar uma derrota percebida como total".

Segundo o pesquisador, o presidente dos Estados Unidos ocupa um papel triplo no conflito: decisor estratégico, ator comunicacional e fator de imprevisibilidade.

O fato de Trump ter oferecido justificativas múltiplas e contraditórias para a guerra acabou contrariando os próprios objetivos externos de seu movimento Make America Great Again, mais isolacionista e avesso à participação americana em guerras externas.

"Essa ambiguidade narrativa [de Trump] é disfuncional: impede a formação de coalizões internacionais, fragiliza a legitimidade da operação e incrementa consideravelmente os custos para os Estados Unidos."

De Toma observa que nenhum outro país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) além dos Estados Unidos atacou diretamente o Irã.

"No Irã, o papel de Trump é o de um presidente que conduz uma guerra de alta intensidade sem doutrina estratégica coerente, substituindo a clareza de objetivos pela intimidação retórica."

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