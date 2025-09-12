BBC News

O português que ofereceu '500 euros por cabeça de brasileiros'

Homem que publicou o vídeo já foi identificado e caso está sendo investigado pela polícia

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:00

As autoridades de Portugal estão investigando um homem que publicou um vídeo nas redes sociais oferecendo 500 euros por cabeça de brasileiros.

"A cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas, que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, eu pago 500 euros por cada cabeça", afirmou na gravação.

O homem foi identificado pela sigla J.P.S.O e trabalhava em Aveiro, na costa oeste de Portugal.

Segundo a Polícia de Segurança Pública de Portugal, o caso já foi encaminhado para as autoridades judiciais competentes.

Advogados consultados pela BBC News Brasil informaram que Portugal não tem leis específicas para punir casos de racismo ou xenofobia, mas que o conteúdo da gravação pode se encaixar em uma lei do Código Penal que fala sobre crime de ódio — e que prevê pena de seis meses a cinco anos de prisão.

A BBC tentou contato com o homem que gravou o vídeo, mas ele deletou ou restringiu acesso às redes sociais.

