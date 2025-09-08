Mundo

O fim trágico de caçada a pai que se escondia com filhos há anos em floresta na Nova Zelândia

Tom Phillips desapareceu com seus três filhos no final de 2021 após perder a custódia na Justiça.

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:33

Tom Phillips era considerado foragido desde 2022 Crédito: Polícia da Nova Zelândia

Um pai que estava escondido junto com seus três filhos em áreas selvagens da Nova Zelândia havia quase quatro anos foi morto a tiros pela polícia nesta segunda-feira (8/9).

Tom Phillips, que desapareceu com os filhos no final de 2021, era alvo de uma busca de alcance nacional. Ao longo dos anos, ele foi avistado diversas vezes, mas nunca pego.

O caso vinha causando grande comoção na Nova Zelândia.

Phillips foi morto em uma troca de tiros por volta das 2h30 desta segunda-feira (11h30 de domingo no horário de Brasília). Um policial ficou ferido e está passando por várias cirurgias, disseram as autoridades.

Os policiais estavam respondendo a um suposto roubo em uma propriedade comercial em Piopio, uma pequena cidade no norte da Nova Zelândia, quando Phillips e um de seus filhos foram vistos andando de quadriciclo.

Os policiais começaram a persegui-los e colocaram pregos na estrada para detê-los. O quadriciclo atingiu os pregos e saiu da pista.

Quando os policiais chegaram ao veículo, foram recebidos a tiros, informou a vice-comissária de polícia Jill Rogers a jornalistas.

O primeiro policial a chegar ao local foi baleado na cabeça e segue em estado grave, informou a polícia.

Uma segunda unidade policial trocou tiros com Phillips, que foi baleado e morreu no local. Embora o corpo não tenha sido formalmente identificado, a polícia se diz confiante de que se trata de Phillips.

As outras duas crianças foram encontradas mais tarde no mesmo dia em um acampamento remoto na mata fechada. As três crianças estão ilesas, disse Rogers.

A criança com quem Phillips estava, que não foi identificada pela polícia, forneceu informações "cruciais" que ajudaram as autoridades a localizar as outras duas.

Não está claro se as crianças já foram informadas sobre a morte do pai.

A polícia notificou a mãe das crianças e os pais de Phillips de que elas estão bem, embora não tenha divulgado quem ficará responsável por elas.

A mãe das crianças, conhecida apenas como Cat, disse ao veículo local RNZ que estava "profundamente aliviada" por "este calvário ter chegado ao fim", depois de sentir muita falta dos filhos "todos os dias por quase quatro anos".

Mas ela também disse: "Estamos tristes com a forma como os eventos se desenrolaram hoje".

As autoridades disseram que Phillips era considerado foragido desde que não compareceu a um tribunal em 2022.

Antes de desaparecerem, Phillips e seus filhos moravam em Marokopa, uma pequena cidade rural na região de Waikato. Phillips, que teria quase 40 anos em 2022, tinha a reputação de ser um bom caçador, com experiência em florestas.

A polícia acredita que ele sequestrou os próprios filhos após perder a guarda legal deles.

Marokopa é uma área cercada por uma paisagem muito dura, com um litoral extenso e acidentado, com mata densa e com uma rede de cavernas que se estende por muitos quilômetros.

Phillips era conhecido por suas habilidades de sobrevivência, como a capacidade de construir abrigos e buscar comida na natureza.

Mesmo assim, havia indícios de que ele estava desesperado por recursos. Desde 2023, Phillips e seus filhos haviam sido avistados após arrombamentos em lojas de ferragens e supermercados.

Em outubro do ano passado, um grupo de adolescentes os avistou caminhando pela mata e filmou o encontro. No vídeo, Phillips e as crianças usavam roupas camufladas e cada um carregava sua própria mochila.

Os adolescentes conversaram brevemente com uma das crianças e perguntaram se alguém sabia que elas estavam ali. A criança respondeu "só você" e continuou andando, informou o 1News da Nova Zelândia.

Phillips e seus três filhos foram filmados caminhando em outubro do ano passado Crédito: Polícia da Nova Zelândia

No ano passado, foi emitido um mandado de prisão contra Phillips por suspeita de envolvimento em um assalto a banco em Te Kuiti, uma pequena cidade na Ilha Norte. A polícia afirmou que ele teve um cúmplice.

Ao longo dos anos, muitos se perguntaram se Phillips estava recebendo ajuda da comunidade unida de Marokopa, uma cidade onde viviam menos de 100 pessoas. Mas essa questão segue sem resposta.

A morte de Phillips ocorreu menos de um mês após sua família fazer um apelo direto para que ele voltasse para casa.

Em entrevista ao site de notícias local Stuff, sua irmã Rozzi havia dito que a família estava "pronta para ajudar [Phillips] a enfrentar o que for preciso enfrentar".

"Eu realmente quero ver você e as crianças e fazer parte de suas vidas novamente", disse ela na ocasião.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Luxon, descreveu a notícia sobre a morte de Phillips como "triste e absolutamente trágica".

"Isso não era o que ninguém queria que acontecesse hoje. Acho que esse é um sentimento consistente em toda a Nova Zelândia", disse o premiê na segunda-feira.

Outros neozelandeses também se disseram preocupados com o impacto da morte de Phillips no bem-estar de seus filhos.

Marlene McIsaac, moradora do distrito de Waitomo, diz que gostaria que tivesse havido "um final mais feliz".

"Para as crianças, sabe? As crianças ficarão arrasadas", disse ela ao 1News.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta