'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:44

O filme O Agente Secretoe sua estrela, o ator Wagner Moura, estão concorrendo ao Globo de Ouro — um dos principais prêmios do cinema e da televisão nos Estados Unidos — segundo anúncio feito nesta segunda-feira (8/12) em Los Angeles.

A obra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme — Drama. Os indicados são:

Frankenstein

Hamnet - A Vida Antes de Hamlet

Foi Apenas um Acidente

O Agente Secreto

Sentimental Values

Pecadores

O Agente Secreto também concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Os indicados são:

Foi Apenas um Acidente (França)

No Other Choice - (Coreia do Sul)

O Agente Secreto (Brasil)

Sentimental Value (Noruega)

Sirāt - Espanha

A Voz de Hind Rajab - (Tunísia)

Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Os indicados são:

Joel Edgerton - Sonhos de Trem

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - Coração de Lutador - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Pecadores

Wagner Moura - O Agente Secreto

Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

