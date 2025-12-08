'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:44
O filme O Agente Secretoe sua estrela, o ator Wagner Moura, estão concorrendo ao Globo de Ouro — um dos principais prêmios do cinema e da televisão nos Estados Unidos — segundo anúncio feito nesta segunda-feira (8/12) em Los Angeles.
A obra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme — Drama. Os indicados são:
O Agente Secreto também concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Os indicados são:
Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Os indicados são:
