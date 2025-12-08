Home
'O Agente Secreto' e Wagner Moura são indicados ao Globo de Ouro 2026

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:44

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Festival de Cinema de Cannes

O filme O Agente Secretoe sua estrela, o ator Wagner Moura, estão concorrendo ao Globo de Ouro — um dos principais prêmios do cinema e da televisão nos Estados Unidos — segundo anúncio feito nesta segunda-feira (8/12) em Los Angeles.

A obra de Kleber Mendonça Filho concorre na categoria de Melhor Filme — Drama. Os indicados são:

  • Frankenstein
  • Hamnet - A Vida Antes de Hamlet
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Sentimental Values
  • Pecadores

O Agente Secreto também concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. Os indicados são:

  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • No Other Choice - (Coreia do Sul)
  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Sirāt - Espanha
  • A Voz de Hind Rajab - (Tunísia)

Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. Os indicados são:

  • Joel Edgerton - Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac - Frankenstein
  • Dwayne Johnson - Coração de Lutador - The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Wagner Moura - O Agente Secreto
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido

