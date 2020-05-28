Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Netanyahu oferece ajuda a Bolsonaro para lidar com o coronavírus
Primeiro-ministro de Israel

Netanyahu oferece ajuda a Bolsonaro para lidar com o coronavírus

De acordo com um comunicado do governo israelense, o premiê expressou solidariedade com a situação do Brasil e sugeriu colaboração com as indústrias brasileiras para 'produção de equipamentos médicos necessários para lidar com a pandemia'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:05

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:05

Premiê de Israel Benjamin Netanyahu
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Crédito: Noam Revkin Fenton/Flash90
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou com o presidente Jair Bolsonaro por telefone, nesta quarta-feira (28), e ofereceu ajuda ao brasileiro para lidar com o combate ao coronavírus.
De acordo com um comunicado do governo israelense, o premiê expressou solidariedade com a situação do Brasil e sugeriu colaboração com as indústrias brasileiras para "produção de equipamentos médicos necessários para lidar com a pandemia".
Além disso, Netanyahu propôs uma conversa entre especialistas brasileiros e israelenses para "transmitir a experiência cumulativa de Israel no tratamento do vírus".
O comunicado não cita a resposta de Bolsonaro, mas diz que o presidente parabenizou o líder israelense por estabelecer um governo de coalizão e que espera "continuar a fortalecer os laços entre os dois países".
De acordo com a universidade Johns Hopkins, Israel registrou, até esta quinta-feira (28), mais de 16 mil casos e 281 mortes por coronavírus. Já o Brasil tem cerca de 411 mil casos e mais de 25 mil mortes.

Veja Também

França suspende hidroxicloroquina como tratamento para Covid-19

China promete medidas direcionadas para ajudar empresas

EUA antecipam proibição da entrada de viajantes do Brasil em dois dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados