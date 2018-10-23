Navio naufragado intacto mais antigo do mundo é localizado no Mar Negro

Navio foi encontrado na costa búlgara do Mar Negro e foi datado com carbono 14 Crédito: Reprodução

Um navio de comércio grego antigo, de mais de 2.400 anos, foi encontrado praticamente intacto no fundo do Mar Negro. Este é o mais antigo naufrágio conhecido pela Humanidade, anunciou nesta terça-feira uma expedição anglo-búlgara.

"Nunca pensei que seria possível encontrar intacto, e a dois quilômetros de profundidade, um barco que data da Antiguidade", declarou John Adams, diretor do Centro de Arqueologia Marítima da Universidade de Southampton e pesquisador principal do projeto Black Sea MAP (Maritime Archaeology Project), expedição que fez a descoberta. "Isso vai mudar nossa compreensão sobre a construção naval e marítima no mundo antigo".

A falta de oxigênio numa profundidade de cerca de dois quilômetros ajudou a preservar a embarcação, disseram os arqueólogos. O navio de 23 metros de comprimento manteve seu mastro, lemes e bancos de remo intactos.

O veículo foi classificado como um "tipo de barco de comércio grego" que até agora só havia sido observado nas decorações das "antigas cerâmicas gregas", indicaram os cientistas.

Uma dessas cerâmicas é o "Siren Vase", que faz parte da coleção egípcia do Museu Britânico. Esse vaso, que data aproximadamente do mesmo período (400 a.C.), retrata uma embarcação similar que leva o personagem Ulisses, de Homero, amarrado ao mastro para resistir às canções das sereias.

"Siren Vase", vaso que faz parte da coleção egípcia do Museu Britânico e retrata um navio similar ao que foi encontrado pelos arqueólogos Crédito: Reprodução

A expedição Black Sea MAP fez sondagens durante mais de três anos no Mar Negro, na costa da Bulgária, com um sonar e um veículo teleguiado, com várias câmeras concebidas para a exploração em águas profundas.

A equipe registrou mais de 60 naufrágios que vão da Antiguidade até o século XVII. O mais antigo, de 400 anos antes de Cristo, foi encontrado a uma profundidade em que a água carece de oxigênio e pode "conservar as matérias orgânicas durante milhares de anos", afirmou a equipe do Black Sea MAP. Os destroços do navio foram datados com carbono 14.