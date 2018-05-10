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Na Somália

Mulher é apedrejada até a morte por ter 11 maridos

Ela foi enterrada até o pescoço e agredida por combatentes do grupo Al-Shabab

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 14:12
Uma mulher foi apedrejada até a morte na Somália depois que um tribunal administrado pelo grupo jihadista Al-Shabab a condenou por ter 11 maridos. Shukri Abdullahi Warsame foi acusada de se casar com esses homens sem se divorciar nenhuma vez.
Ela foi enterrada até o pescoço e apedrejada até morrer por combatentes do Al-Shabab, segundo moradores da cidade de Sablale, no sul do país.
 Shukri Abdullahi e nove maridos, incluindo seu marido legal, foram levados à corte, cada um dizendo que ela era sua esposa  disse à Reuteres Mohamed Abu Usama, governador do Al-Shabab para uma das regiões de Shabelle.
Trata-se da segunda execução por apedrejamento de uma mulher em menos de um ano, já que em outubro outra mulher de 35 anos foi condenada por adultério e apedrejada em uma cidade da região vizinha de Jubbada Dhexe.
POLIANDRIA É CONSIDERADA ILEGAL
O Al-Shabab pratica uma interpretação estrita da Sharia, a lei islâmica. Eles defendem que existe um tipo de poligamia que é ilegal: a poliandria  uma mulher com mais de um marido. No entanto, a poliginia é autorizada: um homem pode se casar com até quatro mulheres.
Os militantes são conhecidos por punir severamente o que eles consideram ser infrações religiosas. Esse grupo controla grandes áreas da Somália e, muitas vezes, realiza ataques na tentativa de derrubar o governo central da capital, Mogadíscio.
A organização jihadista, que se filiou em 2012 à rede internacional da Al Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e aspira instaurar na Somália um estado islâmico de corte wahhabista.
O divórcio é permitido para ambos os parceiros, mas, enquanto os homens podem se separar de suas esposas livremente, a mulher deve buscar o consentimento dos maridos para tal. Se esse consentimento for negado, ela pode ir ao tribunal religioso para tentar obter a aprovação.
Um site de notícias dirigido pelos militantes disse que Abdullahi estava em "perfeita saúde" quando foi levada à corte e que se declarou culpada das acusações.

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