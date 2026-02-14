Mundo

'Muito amor e um pouco de sorte': 100 casais revelam o segredo para um relacionamento feliz

O que é preciso exatamente para manter o amor vivo, e qual o segredo para um relacionamento longo e feliz?

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:09

O amor é a coisa mais importante.

Mas o que é preciso para continuar apaixonado? E qual é o segredo de um relacionamento longo e feliz?

Pedimos que vocês compartilhassem suas histórias de amor conosco, e mais de 100 casais entraram em contato com a BBC para revelar seus aprendizados românticos.

De como manter a chama acesa vivendo a 6.400 quilômetros de distância, até "itens inegociáveis", como sempre dormir na mesma cama, os relatos foram fascinantes.

Algumas palavras apareceram repetidamente — entre elas honestidade, comunicação, respeito, perdão, amizade e risadas.

E os conselhos mais frequentes? Enfrentar as discussões juntos e ser gentil.

Em homenagem ao Dia de São Valentim, aqui estão algumas dessas histórias de amor — e algumas das lições aprendidas ao longo do caminho.

'Trabalho árduo e dedicação'

John e Mik são apenas um dos casais que compartilharam sua história com a BBC. Crédito: John Fearon

Na noite em que Mik e John se conheceram, em uma boate na Alemanha, em setembro de 1978, John estava, na verdade, em um encontro às cegas com outra pessoa.

Mik conta que "notou" John no bar. "E eu pensei: sim, vou sair com esse cara."

Mas, apesar da atração inicial, a história de amor deles quase não aconteceu.

O trabalho de John no Exército o levou para a Irlanda, enquanto Mik permaneceu na Alemanha como enfermeira da Força Aérea.

"Provavelmente um ano depois de começar aquela missão, comecei a perceber o erro que tinha cometido, então escrevi uma carta", disse John, hoje com 70 anos.

Sem que ele soubesse, o trabalho de Mik também a havia levado para outro lugar — mas, felizmente, seus colegas encaminharam a carta.

"Era para ser. Estava realmente escrito nas estrelas", disse Mik, de 69 anos, enquanto o casal celebra 45 anos de casamento.

"O que faz dar certo? É preciso muito amor. É preciso muito trabalho e compromisso. Mas também é preciso um pouco de sorte", afirmou John.

'Resolvam as discussões imediatamente'

Alan e Mair dizem que compartilharam uma vida maravilhosa juntos. Crédito: Mair & Alan Hicks

Mair e Alan Hicks, de Swansea, comemoram este ano 65 anos de casamento, depois de terem se conhecido no mesmo clube de badminton na década de 1950.

"Se tiverem uma discussão, resolvam na hora", aconselha Alan, de 88 anos.

"Tivemos diferenças, naturalmente — e, se algum casal disser que nunca teve, eu não acredito."

O casal diz que, apesar dos "momentos difíceis", compartilhou uma vida maravilhosa, que incluiu dançar rock and roll, viajar juntos e, mais tarde, dar as boas-vindas a duas filhas.

Mair acrescenta: "Desde que estejam juntos, a gente dá um jeito, não é?"

'Um abraço nunca é demais'

Quando Cris e Dave se conheceram online, há 25 anos, uniões civis e casamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda não eram legalizados no Reino Unido.

"Tivemos um período em que nossa propriedade estava sendo vandalizada", relembra Dave, de 54 anos.

"Vivíamos em uma pequena cidade dos vales, onde as atitudes eram como eram."

Ele conta que, quando a vida fica sombria e desafiadora, Cris permite que ele desabafe suas frustrações.

"Há empatia, antes de tudo, e depois também essa capacidade de trazer a pessoa de volta à realidade", acrescenta Cris, de 59 anos.

"Um abraço nunca é demais. Um bom cwtch de vez em quando faz maravilhas."

(cwtch é uma palavra galesa que significa um abraço carinhoso e aconchegante.)

Neste ano, o casal do sul do País de Gales celebra 20 anos desde que oficializou a união civil.

Cris relembra o momento em que Dave o pediu em casamento: "Ele olhou para cima e disse: 'Eu não quero que mais ninguém tenha você'. E eu pensei: 'pronto, estou vendido'."

'Um bom senso de humor'

Joy e Gary, ambos com 72 anos, disseram que se sentem como se tivessem crescido juntos. Crédito: Joy Walters

Para Gary e Joy Walters, de Caerphilly, 54 anos de casamento ensinaram uma lição fundamental: o bom humor ajuda a atravessar os momentos difíceis.

"Não me entenda mal, não passamos todos os dias rindo", disse Joy, de 72 anos.

Depois de se conhecerem no trabalho, em uma fábrica de brinquedos em Cwmbran, na década de 1970, o casal se casou e teve duas filhas.

"Acredito que não se deve deixar as discussões se acumularem", afirmou Joy, que também defende que o dia deve sempre terminar com um beijo.

"E um bom senso de humor pode fazer maravilhas."

'Priorizem sempre um ao outro'

Sahir e Dennis disseram que sempre tentaram priorizar um ao outro acima de tudo na vida Crédito: BBC

Quando Sahir conheceu Dennis, há mais de 20 anos, em um evento religioso em Cardiff, ambos já tinham passado por perdas e estavam reconstruindo a vida após um divórcio.

"Foi uma jornada — e nem sempre uma jornada fácil", disse Sahir, de 49 anos, que recentemente enfrentou complicações de saúde.

"Sempre persistimos e, hoje, eu diria que estamos mais fortes do que nunca."

Apesar de Dennis ter se convertido ao islamismo antes de conhecer Sahir, o casal conta que foi "rejeitado" por pessoas que não acreditavam que o casamento daria certo.

Sahir explica que, com o tempo, foram aceitos como casal. Ele acrescenta que "desafiaram todas as probabilidades e todos os pessimistas" e que, neste ano, celebram 20 anos de casamento.

"Acho que é preciso priorizar um ao outro", disse Sahir.

O casal afirma que sempre se esforçou para superar os problemas e se apoiar quando a vida colocou pressão sobre o relacionamento.

"Você sempre vai amar a pessoa, mas nem sempre vai gostar dela", concluiu Sahir.

'O amor é uma decisão'

Carolyn e Carl dizem que têm algumas regras inegociáveis, incluindo nunca dormir em camas separadas. Crédito: Carl Hickling

Quando Carolyn estava a caminho de encontrar Carl, há mais de 30 anos, um operário deixou cair um martelo sobre a cabeça dela de um prédio de cinco andares, provocando "muito sangue" e uma ida ao pronto-socorro.

"A maioria das pessoas costuma ter um começo romântico no relacionamento", disse Carl, de 59 anos.

"Você levar um martelo na cabeça consolidou para mim a ideia de que eu realmente amo essa pessoa. Então, sim, foi preciso um martelo."

O casal, que tem três filhos e vive em Blackwood, vai celebrar neste ano 30 anos de casamento.

"O amor não é apenas um sentimento bonito, muitas vezes é uma decisão", acrescentou Carl.

Os dois riram ao explicar que, todos os anos, fazem uma espécie de "avaliação de desempenho profissional", em que sentam para conversar sobre como as coisas estão indo.

"Quando nos casamos, decidimos que teríamos alguns itens inegociáveis no nosso casamento", disse Carolyn, de 50 anos.

"Nunca saímos de casa no meio de uma discussão. Nunca dormimos em camas separadas. Nunca dizemos a palavra com D… divórcio."

'Amor é escolher um ao outro todos os dias.'

Zafar e Dilya "contam os momentos" até poderem estar juntos novamente. Crédito: Zafar Khallyev

Depois de mais de 16 anos juntos, Zafar Khallyev e sua esposa, Dilya, atualmente vivem a milhares de quilômetros de distância, em continentes diferentes.

"A vida nos testou com a distância", disse Zafar, de 38 anos.

Enquanto ele conclui um doutorado na Universidade de Swansea, Dilya está na terra natal deles, o Uzbequistão, com os dois filhos do casal.

Segundo ele, confiança e paciência os mantiveram fortes.

"E a certeza silenciosa de que o amor não se trata de começos perfeitos", acrescentou, "mas de escolher um ao outro todos os dias — não importa a distância, não importa o tempo."

