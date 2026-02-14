Home
Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de ter atacado Adriana Barbosa, de 46 anos, em Farmingville, na última quinta-feira (12)

Redação

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:30

SÃO PAULO - O brasileiro Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de esfaquear sua ex-esposa até a morte em Farmingville, que fica em Long Island, nos Estados Unidos.

Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de ter atacado Adriana Barbosa, de 46 anos, em Farmingville, na última quinta-feira (12)

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Segundo informações da emissora ABC7NY, o crime ocorreu por volta das 20h15 de quinta-feira (12), em uma residência na Granny Road.

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança, de acordo as autoridades locais.

Casa em que Adriana Barbosa morava em Long Island, nos Estados Unidos
Casa onde Adriana Barbosa morava em Long Island, nos Estados Unidos Crédito: Street View Google Maps/Reprodução

A polícia informou que atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na residência e encontrou Adriana Barbosa, de 46 anos, com ferimentos de faca.

Segundo a emissora, ela foi levada para o hospital, onde foi declarada morta.

Um adolescente que estava na casa no momento do ataque também foi ferido e levado ao hospital. Seu quadro não representava risco de vida, de acordo com a polícia.

Marques-Leal também foi levado para o hospital e recebeu tratamento para ferimentos graves, que parecem ter sido provocados por ele mesmo após o ataque.

A ABC7NY também noticiou que um dos vizinhos da família disse que eles eram uma família amável: um pai e uma mãe com filhos e um cachorro.

"Muito, muito, muito chocada. Nunca tive problemas com ele, ele é uma pessoa muito agradável", disse a vizinha Benvinda Viera para a emissora.

Ainda não está claro o que motivou o crime. Marques-Leal será levado a julgamento em uma data que ainda não foi divulgada.

