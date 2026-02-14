Violência contra a mulher

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de ter atacado Adriana Barbosa, de 46 anos, em Farmingville, na última quinta-feira (12)

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:30

SÃO PAULO - O brasileiro Marcos Marques-Leal, de 57 anos, é suspeito de esfaquear sua ex-esposa até a morte em Farmingville, que fica em Long Island, nos Estados Unidos.

Segundo informações da emissora ABC7NY, o crime ocorreu por volta das 20h15 de quinta-feira (12), em uma residência na Granny Road.

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança, de acordo as autoridades locais.

Casa onde Adriana Barbosa morava em Long Island, nos Estados Unidos Crédito: Street View Google Maps/Reprodução

A polícia informou que atendeu a uma ocorrência de violência doméstica na residência e encontrou Adriana Barbosa, de 46 anos, com ferimentos de faca.

Segundo a emissora, ela foi levada para o hospital, onde foi declarada morta.

Um adolescente que estava na casa no momento do ataque também foi ferido e levado ao hospital. Seu quadro não representava risco de vida, de acordo com a polícia.

Marques-Leal também foi levado para o hospital e recebeu tratamento para ferimentos graves, que parecem ter sido provocados por ele mesmo após o ataque.

A ABC7NY também noticiou que um dos vizinhos da família disse que eles eram uma família amável: um pai e uma mãe com filhos e um cachorro.

"Muito, muito, muito chocada. Nunca tive problemas com ele, ele é uma pessoa muito agradável", disse a vizinha Benvinda Viera para a emissora.

Ainda não está claro o que motivou o crime. Marques-Leal será levado a julgamento em uma data que ainda não foi divulgada.

