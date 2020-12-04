Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mourão diz que governo já reconheceu 'tacitamente' vitória de Biden
Relações

Mourão diz que governo já reconheceu 'tacitamente' vitória de Biden

O vice-presidente disse acreditar que representantes brasileiros da embaixada no País já devem estar em contato com a equipe do novo governo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 20:01

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:01

Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR
vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (04), que o governo brasileiro já reconheceu "tacitamente" a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos. Ele disse acreditar que representantes brasileiros da embaixada no País já devem estar em contato com a equipe do novo governo.
"Isso aí (reconhecimento da vitória de Biden) é uma questão que, vamos dizer, tacitamente isso já ocorreu. Acredito que no momento que o presidente (Jair Bolsonaro) julgar necessário, ele vai estabelecer as ligações, que acredito que por via da nossa embaixada em Washington já estão sendo feitas com representantes do novo governo americano", afirmou em entrevista ao jornalista e advogado Paulo Roque.
Mourão tentou minimizar o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições americanas e reforçou sua visão de que "no momento certo" ele irá reconhecer a eleição de Biden. "No momento certo ele irá cumprimentar o presidente Biden assim que for efetivada essa eleição dele, que na minha visão se dará no próximo dia 14 de dezembro, quando o colégio americano se reunir e carimbar a vitória de Biden", disse.
Questionado se teria postura diferente de Bolsonaro e já teria reconhecido a vitória do democrata, Mourão evitou comentar. "É uma pergunta que deixo para posteridade."
No dia 9 de novembro, Bolsonaro e Mourão divergiram sobre as eleições nos EUA. Enquanto Mourão disse que eventualmente o presidente reconheceria a vitória de Biden nos EUA, o chefe do Executivo negou que tivesse conversado com Mourão sobre o assunto, expondo o distanciamento com o vice-presidente.

Veja Também

Para Mourão, Kamala é o elo para aproximar o país de Biden

Obama, Bush e Clinton querem tomar vacina na TV

Pacote de ajuda econômica "seria um bom começo" e "não é suficiente", diz Biden

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados