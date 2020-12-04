Mourão diz que governo já reconheceu 'tacitamente' vitória de Biden

Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR

"Isso aí (reconhecimento da vitória de Biden) é uma questão que, vamos dizer, tacitamente isso já ocorreu. Acredito que no momento que o presidente (Jair Bolsonaro) julgar necessário, ele vai estabelecer as ligações, que acredito que por via da nossa embaixada em Washington já estão sendo feitas com representantes do novo governo americano", afirmou em entrevista ao jornalista e advogado Paulo Roque.

Mourão tentou minimizar o silêncio do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições americanas e reforçou sua visão de que "no momento certo" ele irá reconhecer a eleição de Biden. "No momento certo ele irá cumprimentar o presidente Biden assim que for efetivada essa eleição dele, que na minha visão se dará no próximo dia 14 de dezembro, quando o colégio americano se reunir e carimbar a vitória de Biden", disse.

Questionado se teria postura diferente de Bolsonaro e já teria reconhecido a vitória do democrata, Mourão evitou comentar. "É uma pergunta que deixo para posteridade."