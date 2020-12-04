Obama, Bush e Clinton querem tomar vacina na TV

Mais tarde, Freddy Ford, assessor de Bush, disse à rede CNN que o ex-presidente também está disposto a promover as vacinas, tomando sua dose "diante das câmeras". "Bush entrará na fila para se vacinar, e ficará feliz em fazê-lo diante das câmeras."

Em seguida, Ángel Ureña, porta-voz de Clinton, disse que o ele também pretende ser vacinado diante das câmeras.