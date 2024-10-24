Mossad: as operações ousadas e controversas da agência de inteligência de Israel

Em setembro passado, o Líbano foi palco de um acontecimento sem precedentes: milhares de pagers e walkie-talkies explodiram simultaneamente em todo o país, deixando dezenas de mortos e milhares de feridos, incluindo civis e crianças.

Os dispositivos móveis eram usados ​​por membros do grupo armado Hezbollah para se comunicar entre si.

Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelo ataque, o governo do Líbano e o grupo islâmico responsabilizaram imediatamente Israel e, em particular, sua agência de inteligência: o Mossad.

Israel nunca negou ou confirmou sua ligação com o episódio.

O Mossad tem um histórico de atuações em operações ousadas e controversas.