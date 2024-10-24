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BBC News

Mossad: as operações ousadas e controversas da agência de inteligência de Israel

Agência de inteligência israelense tem histórico de atuações em operações ousadas e controversas.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 out 2024 às 18:00

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 18:00

Em setembro passado, o Líbano foi palco de um acontecimento sem precedentes: milhares de pagers e walkie-talkies explodiram simultaneamente em todo o país, deixando dezenas de mortos e milhares de feridos, incluindo civis e crianças.
Os dispositivos móveis eram usados ​​por membros do grupo armado Hezbollah para se comunicar entre si.
Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pelo ataque, o governo do Líbano e o grupo islâmico responsabilizaram imediatamente Israel e, em particular, sua agência de inteligência: o Mossad.
Israel nunca negou ou confirmou sua ligação com o episódio.
O Mossad tem um histórico de atuações em operações ousadas e controversas.
O repórter Shin Suzuki relembra episódios emblemáticos e que foram criticados por seus métodos.

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