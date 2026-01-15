Home
Moraes determina transferência de Bolsonaro para sala na 'Papudinha'

Ex-presidente está atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:11

Imagem BBC Brasil
Ex-presidente está atualmente preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília Crédito: Getty Images

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (15/1) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Bolsonaro se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes.

Segundo a decisão de Moraes, a transferência de Bolsonaro para uma Sala de Estado Maior, "permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de 'banho de sol' e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica", destacou.

A "Papudinha" fica ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda. No local já estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

