Míssil do Irã atinge hospital de Israel e deixa feridos no sétimo dia de ataques mútuos

O Hospital Soroka foi fortemente danificado, disse um porta-voz do governo. O serviço de emergência de Israel afirma que pelo menos 65 pessoas ficaram feridas em todo o país.

Publicado em 19 de junho de 2025 às 07:39

Hospital Soroka, em Israel, foi parcialmente destruído em ataque do Irã Crédito: Reuters

Um hospital em Bersheba, no sul de Israel, foi atingido após o Irã lançar uma onda de mísseis na noite de quarta-feira (18/06) e manhã de quinta-feira (19/06).

O Hospital Soroka foi fortemente danificado, disse um porta-voz do governo. O serviço de emergência de Israel afirma que pelo menos 65 pessoas ficaram feridas em todo o país.

Isso inclui um homem na faixa dos 80 anos e duas mulheres na faixa dos 70 anos que estão em estado grave, duas mulheres na faixa dos 80 anos em estado estável, 42 pessoas em estado leve e 18 pessoas que ficaram feridas a caminho de abrigos antiaéreos.

O principal alvo do ataque com mísseis foi uma instalação militar próxima ao hospital, e não o próprio hospital, segundo a mídia estatal do Irã.

>

De acordo com a agência de notícias IRNA, o ataque teve como alvo um "quartel-general de comando e inteligência (IDF C4i, na sigla em inglês)" das Forças de Defesa de Israel (IDF) e um ponto de inteligência do exército no Centro Tecnológico Gav-Yam Negev.

"O hospital foi exposto apenas à onda de choque e não sofreu danos graves, mas a infraestrutura militar foi um alvo preciso e direto", diz a reportagem da rede estatal iraniana.>

O centro de tecnologias avançadas de Gav-Yam Negev fica adjacente ao campus da Universidade Ben Gurion e ao campus da IDF C4i. A mídia israelense noticiou anteriormente que um campus das IDF está sendo construído neste local.>

Em uma publicação no X, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse: "Esta manhã, os tiranos terroristas do Irã lançaram mísseis contra o Hospital Soroka, em Bersheba, e contra uma população civil no centro do país. Vamos cobrar o preço integral dos tiranos em Teerã."

Médicos israelenses no hospital atenderam os feridos Crédito: Reuters

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse sobre o ataque iraniano: "Um bebê na UTI. Uma mãe ao lado da cama. Um médico correndo entre os leitos. Um idoso residente em uma casa de repouso. Esses foram alguns dos alvos dos ataques com mísseis do Irã contra civis israelenses esta manhã.">

Ele disse que "em momentos como este, somos lembrados do que realmente está em jogo e dos valores que defendemos.">

Israel também realizou ataques ao Irã na noite de quarta-feira.

Segundo o exército israelense, os alvos eram instalações nucleares, incluindo o reator de água pesada de Arak e a instalação de Natanz.

A agência de notícias oficial do Irã afirma que o país denunciou o ataque à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), acusando Israel de "continuar suas agressões e ações contrárias às leis internacionais que proíbem ataques a instalações nucleares".

A agência também afirma que não houve vítimas no ataque à usina nuclear de Arak.>

Já Israel disse em nota que "o local abriga componentes e equipamentos exclusivos usados ​​para desenvolver armas nucleares, e projetos estão sendo desenvolvidos lá para permitir a aceleração do programa de armas nucleares".>

Este não é o primeiro ataque israelense em Natanz.>

No início desta semana, o chefe da agência de vigilância nuclear global disse à BBC que as centrífugas da usina subterrânea de enriquecimento de urânio do Irã em Natanz provavelmente foram "severamente danificadas, se não completamente destruídas" após os ataques israelenses na sexta-feira passada.

Israel alegou que o Irã recentemente "tomou medidas para transformar em arma" seu estoque de urânio enriquecido, que pode ser usado em usinas de energia ou bombas nucleares.>

Israel diz que seus mais recentes ataques envolveram 40 caças visando dezenas de alvos militares, incluindo fábricas de matérias-primas, peças usadas para montar mísseis balísticos e locais para construção de sistemas de defesa aérea e mísseis iranianos.>

No domingo (15/06), o Irã reiterou que seu programa nuclear é pacífico e instou o conselho da AIEA, composto por 35 países, a condenar veementemente os ataques israelenses.>

Estados Unidos

Os ataques ocorrem no momento em que Donald Trump aprovou planos para atacar o Irã, mas ainda não tomou uma decisão final sobre se atacará o país, segundo reportou a rede americana CBS.>

Trump estaria considerando um ataque americano a Fordow, uma instalação subterrânea de enriquecimento de urânio no Irã.>

Quando questionado se os EUA se juntariam aos ataques israelenses contra o Irã, Trump disse: "Posso fazer isso, posso não fazer isso".>

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, rejeitou na quarta-feira a exigência de Trump de rendição incondicional, depois que o presidente dos EUA disse que sua paciência havia se esgotado.>

Khamenei alertou sobre "danos irreparáveis" se os EUA participarem dos ataques.>

Trump minimizou as falas de Khamenei, desejando "boa sorte" e se recusando a revelar seus planos.>

"Ninguém sabe o que vou fazer", disse Trump. "Rendimento incondicional – isso significa que basta.">

Líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, fez sua primeira aparição desde os ataques da semana passada de Israel Crédito: Reuters

A missão do Irã nas Nações Unidas zombou de Trump em postagens no X: "O Irã NÃO negocia sob coação, NÃO aceitará a paz sob coação e certamente NÃO com um belicista decadente que tenta manter sua relevância.">

"A única coisa mais desprezível do que suas mentiras é sua ameaça covarde de 'eliminar' o líder supremo do Irã.">

Em Teerã, há engarrafamentos de iranianos tentando deixar a cidade, que tem população de 10 milhões de habitantes, buscando refúgio dos ataques israelenses.>

Netanyahu afirmou em um vídeo na quarta-feira que as forças de seu país estão "progredindo passo a passo" para eliminar as ameaças representadas pelas instalações nucleares e pelo arsenal de mísseis balísticos do Irã.>

"Controlamos os céus de Teerã. Estamos atacando com tremenda força o regime dos aiatolás. Estamos atingindo as instalações nucleares, os mísseis, os quartéis-generais, os símbolos do regime", disse o premiê israelense.>

A TV estatal do Irã alertou os telespectadores para que ignorem um clipe "irrelevante" que convoca a população do país a "se levantar" contra o regime, após um aparente ataque hacker à sua transmissão via satélite.>

"Se você notar mensagens irrelevantes enquanto assiste TV, é porque o inimigo está bloqueando nossos sinais de satélite", afirmou a TV estatal.>

Hackers aparentemente invadiram e transmitiram um vídeo que acusava o establishment iraniano de "fracassar" junto ao seu próprio povo, pedindo aos telespectadores que "tomassem controle do seu futuro". O vídeo continha vários clipes de protestos em massa contra o regime iraniano em 2022.>

