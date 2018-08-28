Militarização da segurança é caminho fácil e falho, diz coronel da ONU

Conselho da ONU Crédito: AP/Photo/Frank Franklin II/Agencia Sputnik Brasil

Direitos Humanos, Diaz critica a militarização da segurança, que vê como uma saída fácil e fadada a falhar. Na semana passada, ele esteve no Brasil para o encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde palestrou para policiais e pesquisadores da área, e concedeu a seguinte entrevista ao Estado. Luis Alfonso Novoa Diaz fala com propriedade sobre opções truculentas na segurança pública. Coronel da reserva da Polícia Nacional colombiana, ele acompanhou a transição da cultura policial no país, marcado como um dos símbolos da guerra às drogas, para passar a ocupar um dos lugares de vanguarda em modelos de policiamento comunitário na América do Sul. Agora como integrante do Alto Comissariado das Nações Unidas para, Diaz critica a militarização da segurança, que vê como uma saída fácil e fadada a falhar. Na semana passada, ele esteve no Brasil para o encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde palestrou para policiais e pesquisadores da área, e concedeu a seguinte entrevista ao Estado.

Por que é difícil falar sobre direitos humanos para as polícias?

A doutrina de segurança nacional persiste na formação dos corpos policiais. E com isso há a percepção de quem protesta é um delinquente, quem exige direitos é delinquente. Ao contrário, a polícia está lá para fornecer garantias, para que os direitos das pessoas sejam garantidos. Há uma dicotomia conceitual que é um produto que cultura policial não compreendeu totalmente. Os direitos humanos são a principal ferramenta de trabalho de um policial. Quando um criminoso é capturado e tem os seus direitos observados pelos agentes, esses policiais serão mais respeitados, uma referência de autoridade.

Há relação entre a percepção de parte da população de que direitos humanos são direitos para criminosos e o apoio crescente a ações militarizadas na segurança pública?

A população quando é atacada espera uma resposta do Estado e a resposta mais fácil que está à disposição é levar as tropas militares para as ruas como uma maneira de responder ao crime. Mas, primeiro, as Forças Armadas não estão capacitadas para garantir direitos das pessoas, capacitadas para garantir o processamento de uma cena de crime, por exemplo. Há uma falsa expectativa da sociedade que também pode ser atribuída à cultura política no trato com a segurança. A militarização é uma medida de curto prazo e que não pensa em prevenção como uma maneira de se obter segurança. Seria muito mais rentável a opção pelo investimento no ataque aos problemas sociais ligados ao crescimento da violência.

O Brasil é tão conhecido pela quantidade de mortos pelas polícias como pela quantidade de policiais mortos. Aumentar a aposta na repressão é a saída?

Sobre a letalidade policial, o que tenho a dizer é que o delito não pode ser combatido com outro delito. Policiais estão investidos de autoridade para a proteção da população. O agente que recorre ao delito se envolve nessa espiral de violência. O ataque a policiais ocorrem por diversas razões, uma delas é porque se integra às gangues por meio da corrupção, comprometendo-se com criminosos e ao mesmo tempo perdendo o respeito deles, abrindo caminho para o risco de morte. Há, por outro lado, policiais bons que atacam aos criminosos e são assassinados para que seja retirado do caminho um obstáculo ao seu intento criminoso.

O senhor contou um pouco da sua atuação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil tem uma violação conhecida mundialmente e que ainda está impune, o massacre do Carandiru. Qual o papel da impunidade nesse contexto?

Carandiru é complicado porque é a expressão de brutalidade por um corpo de polícia. Não se pode abrir fogo de forma indiscriminada contra as pessoas. O tema da impunidade é um fator importante para a manutenção dos espirais de violência. Primeiro porque se os policiais cometem atos criminosos como execuções extrajudiciais e não são punidos, eles creem que isso é permitido. De outra parte, quando são investigados, mas são protegidos por superiores para evitar penas, há a mesma compreensão de que o ato não representa um problema. Vai gerando uma cadeia de eventos que não é interrompida e cuja única maneira de interrupção é se fazendo uma Justiça transparente e investigando e condenando os responsáveis por essas execuções. A morte pela polícia é prevista em determinados casos, mas deve respeitar a três princípios: legalidade, necessidade e proporcionalidade. A polícia só pode atirar em uma pessoa para tirar a vida na certeza de que há necessidade e que o ato está sendo realizado para garantir o direito à vida de uma pessoa em risco em razão da ação do criminoso. O caso doé complicado porque é a expressão de brutalidade por um corpo de polícia. Não se pode abrir fogo de forma indiscriminada contra as pessoas. O tema da impunidade é um fator importante para a manutenção dos espirais de violência. Primeiro porque se os policiais cometem atos criminosos como execuções extrajudiciais e não são punidos, eles creem que isso é permitido. De outra parte, quando são investigados, mas são protegidos por superiores para evitar penas, há a mesma compreensão de que o ato não representa um problema. Vai gerando uma cadeia de eventos que não é interrompida e cuja única maneira de interrupção é se fazendo uma Justiça transparente e investigando e condenando os responsáveis por essas execuções. A morte pela polícia é prevista em determinados casos, mas deve respeitar a três princípios: legalidade, necessidade e proporcionalidade. A polícia só pode atirar em uma pessoa para tirar a vida na certeza de que há necessidade e que o ato está sendo realizado para garantir o direito à vida de uma pessoa em risco em razão da ação do criminoso.

Recentemente, o Brasil alterou a sua lei para prever que militares das Forças Armadas envolvidos em mortes de civis no âmbito de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) sejam julgados por cortes militares, e não mais pela Justiça comum. Essa mudança é alvo de contestação no STF. O que pensa sobre o assunto?

Julgamentos militares é um tema que envolveu a comunidade de toda a América Latina. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou no sentido de que as cortes militares não são imparciais. A justiça penal militar é parte da estrutura militar, mas não é competente, pois deveria se ater a delitos essencialmente militares, como transgressões disciplinares de seus membros. Atuações com violação de direitos humanos é competência única e exclusiva da Justiça comum, capaz de oferecer transparência aos parentes das vítimas, por exemplo. Há um precedente muito perigoso em julgamentos militares: a impunidade.

Como a polícia de Colômbia mudou nos últimos 30 anos?