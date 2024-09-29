México: os sobreviventes de um massacre que segue impune há dez anos

O desaparecimento de 43 estudantes mexicanos em 26 de setembro de 2014 abalou a sociedade mexicana, expondo as entranhas da corrupção no governo e destacando a espiral de violência que já havia deixado milhares de mortos. Dez anos depois, ainda não se sabe o que realmente aconteceu.

Investigadores independentes refutaram a teoria do governo de que os estudantes foram mortos e queimados no lixão — uma das mentiras mais gritantes do caso que revelou a luta do México contra a corrupção profundamente arraigada e a violência desenfreada.

Dez anos depois, os restos mortais de apenas três estudantes foram identificados. Não se sabe o destino dos desaparecidos nem houve punição no caso.