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BBC News

México: os sobreviventes de um massacre que segue impune há dez anos

Investigadores refutaram teoria do governo de que estudantes foram mortos e queimados em lixão
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 set 2024 às 16:50

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 16:50

O desaparecimento de 43 estudantes mexicanos em 26 de setembro de 2014 abalou a sociedade mexicana, expondo as entranhas da corrupção no governo e destacando a espiral de violência que já havia deixado milhares de mortos. Dez anos depois, ainda não se sabe o que realmente aconteceu.
Investigadores independentes refutaram a teoria do governo de que os estudantes foram mortos e queimados no lixão — uma das mentiras mais gritantes do caso que revelou a luta do México contra a corrupção profundamente arraigada e a violência desenfreada.
Dez anos depois, os restos mortais de apenas três estudantes foram identificados. Não se sabe o destino dos desaparecidos nem houve punição no caso.
Este documentário foca nos sobreviventes do massacre: como estão hoje e quais são as suas memórias do episódio.

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