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Estados Unidos

Mergulhador que resgatou meninos na Tailândia fica preso em caverna

Josh Bratchley estava explorando uma caverna inundada no condado de Jackson, no Tennessee (EUA), mas não conseguiu voltar à entrada; ele foi salvo nesta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 18:27

Publicado em 

18 abr 2019 às 18:27
Meninos e treinador ficam presos em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
Um dos mergulhadores britânicos que ajudaram a salvar, no ano passado, os 12 meninos e o treinador presos em uma caverna na Tailândia teve que ser resgatado de uma caverna nos Estados Unidos.
Na terça-feira (16), Josh Bratchley estava explorando uma caverna inundada no condado de Jackson, no Tennessee (EUA), mas não conseguiu voltar à entrada. Bratchley ficou 28 horas preso no local até ser resgatado por colegas mergulhadores. Ele foi encontrado esperando, calmamente, num bolsão de ar.
O britânico deveria ter retornado por volta das 15h (horário do Tennessee) de terça-feira. Como não apareceu, foi acionado o alarme. Autoridades foram informadas ainda na madrugada de quarta-feira (17) sobre o desaparecimento de Bratchley e mergulhadores de diferentes lugares dos EUA foram ajudar na busca do colega.
As equipes de resgate entraram no sistema de cavernas de 120 metros de profundidade por volta das 18h, na hora local, e Bratchley foi trazido de volta cerca de uma hora depois. "Ele estava acordado, alerta e orientado", disse Derek Woolbright, um dos responsáveis pelo resgate. "Seu único pedido quando retornou foi que ele queria comer pizza", emendou Woolbright.
Edd Sorenson, um dos mergulhadores que participaram do resgate do britânico, disse que a caverna onde Bratchley ficou preso é de paredes baixas e arenosas, e, por isso, perigosa. "Chegamos ao bolsão de ar e, chocantemente, lá estava ele, calmo". "Ele apenas disse: 'obrigado, obrigado. Quem é você?'", contou Sorenson.
Bratchley foi examinado por médicos que atestaram que ele estava "estável". O britânico recusou tratamento adicional.
Ex-membro da Associação de Resgate da Caverna Devon, no Reino Unido, Bratchley fez parte da equipe de especialistas em mergulho que ajudou a salvar os 12 estudantes e o treinador de futebol da caverna inundada na Tailândia, em junho do ano passado.
Os meninos do time de futebol Wild Boars foram passear pela província tailandesa de Chiang Rai com seu técnico e terminaram presos dentro de uma caverna em uma montanha. Ficaram 18 dias presos no local, mas foram todos resgatados com vida.
Bratchley trabalha como meteorologista da força aérea britânica no País de Gales. Ele foi condecorado pelo trabalho de resgate na Tailândia e entrou, em 2019, para a lista dos agraciados com o título da Ordem do Império Britânico, uma das principais honrarias do Reino Unido.
> Seleção croata doa camisas para jovens resgatados na Tailândia

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