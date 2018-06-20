Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Menina com condição rara tem o cabelo igual ao de Albert Einstein
Einstein 2.0

Menina com condição rara tem o cabelo igual ao de Albert Einstein

Taylor McGowan é uma das únicas cem pessoas no mundo com a síndrome do cabelo impossível de se pentear

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 10:34
Taylor McGowan é uma das únicas cem pessoas das quais se tem conhecimento que nasceram com a síndrome do cabelo impossível de se pentear Crédito: Pixabay
Uma menininha de Chicago, nos Estados Unidos, chama a atenção por ter uma síndrome que deixa o seu cabelo impossível de ser penteado. A aparência da cabeleira da garotinha fez com que sua família a chamasse de Einstein 2.0.
Taylor McGowan é uma das únicas cem pessoas das quais se tem conhecimento que nasceram com a síndrome do cabelo impossível de se pentear (UHS, na sigla em inglês).
A condição é causada por uma mutação genética que deixa o cabelo espetado e seco, não importa qual produto seus pais usem. Como nada resolvia a situação e eles perceberam que ela não gostava de se pentear, acabaram deixando o cabelo natural e solto.
Não queríamos usar nenhum tipo de químico, então passamos aloe vera, mas sem sucesso. Nós tentamos todo tipo de produtos, talvez uns 15 diferentes. Por fim, desistimos e a fantasiamos de Albert Einstein para o Halloween, contou Cara McGowan, mãe da garota, ao Daily Mail.
Ela e o marido, Tom McGowan, levaram a filha para se consultar com Regina Betz, uma especialista na Alemanha que estuda a síndrome. Ela afirmou que só há cem casos iguais aos de Taylor reconhecidos no mundo.
A excentricidade de sua aparência faz com que Cara e o marido, Tom McGowan, não consigam realizar tarefas do cotidiano como ir ao supermercado sem chamarem a atenção. Embora a maioria dos comentários seja carinhoso, há quem diga coisas que desagradam Cara.
Um dia, estávamos no escritório do pediatra local e uma mulher com sua filha começou a apontar e rir, dizendo Olha, o cabelo dela é engraçado. Aquilo me deixou triste, é uma forma de bullying. Espero que consigamos passar uma mensagem de consciência para com pessoas que são diferentes, falou a mãe.
Foi pensando nisso que o casal criou uma página no Facebook para publicar fotos da menina. Em uma publicação de 18 de janeiro, eles divulgaram uma imagem de Taylor com o cabelo para cima e um resumo da motivação para criar a página: Minha mãe acredita na conscientização das pessoas sobre minha síndrome, assim como a educação contra o bullying e para a aceitação de qualquer um que pareça diferente. Ela também quer dar apoio ao meu processo de aceitação com o meu corpo.
Confira algumas postagens:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados