Meghan conta quem disse 'eu te amo' primeiro e do que ela sente falta do Reino Unido

A Família Real não é mencionada na segunda parte do programa de TV de Meghan, nem a divisão dentro dela

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:25

Pôr do sol californiano, bolos perfeitamente decorados e aulas de como fazer salgadinhos com vinagre e sal.

É isso mesmo — With Love, Meghan está de volta.

A segunda temporada da série de TV, que estreia na Netflix na terça-feira (26/8), foi filmada mais uma vez em uma casa perto da casa da Duquesa de Sussex em Montecito.

Amigos famosos como Chrissy Teigan e John Legend aparecem para comer.

E temos um vislumbre de como é a vida familiar de Meghan, embora o Duque de Sussex e seus filhos Archie e Lilibet não apareçam nela.

Tomemos como exemplo as manhãs.

Em um episódio, Meghan revela que faz café da manhã quente para sua família quase todos os dias.

"Não é tão complicado quanto as pessoas pensam", diz ela.

"Parece uma tarefa enorme, mas você está apenas cortando pão, mergulhando-o em alguns ovos e pronto."

Quando questionada sobre isso por seu convidado, Tan France, da série da Netflix Queer Eye, ela explica o que gosta de cozinhar.

"Ovos fritos e panquecas, mas eu gosto de fazer panquecas surpresa para as crianças, então sempre coloco algumas sementes de linhaça moídas e algumas sementes de chia. E a Lili me pergunta: 'Posso comer sementes de chia? Quero que (a panqueca) fique com sardas'", diz ela.

"O ritual do café da manhã é um momento sagrado para a família", acrescenta ela.

"Basta tirar um minuto de calma antes do dia."

Se isso não for nada parecido com o que acontece nas suas manhãs, não se preocupe.

Muitos de nós temos sorte se conseguimos encontrar tempo para comer um pouco de cereal antes do trabalho.

Mas o objetivo da série de Meghan é que ela seja aspiracional.

É otimista. E segue implacavelmente otimista em todos os episódios.

Harry disse 'eu te amo' primeiro

Na segunda temporada, assim como na primeira, Meghan compartilha dicas de culinária, jardinagem e hospedagem com amigos e convidados famosos.

Pedaços sobre sua vida, amor e interesses estão espalhados por toda parte.

Ouvimos dizer que, como aspirante a atriz, Meghan — que estrelou a série Suits — costumava ficar tão nervosa nas audições que ficava com manchas e tinha que usar gola alta.

Quando uma audição ia bem, ela se presenteava com uma torta de maçã do McDonald's.

Ela sabia que amava Harry no terceiro encontro, quando o casal estava acampando em Botsuana.

Ele disse "eu te amo" primeiro.

Eles comem muito frango assado.

Mas o paladar menos aventureiro de Harry também merece destaque.

Ao preparar uma refeição com o chef José Andrés, Meghan revela que seu marido não gosta de lagosta.

"De jeito nenhum", diz Andrés.

"E você se casou com ele?"

Mas o show é tanto sobre o que não está nele, quanto sobre o que está.

A Família Real não é mencionada, nem há qualquer discussão sobre a divisão dentro dela.

No início deste ano, Harry deu uma entrevista à BBC News na qual disse que "adoraria uma reconciliação" com sua família, mas nada disso está evidente aqui.

Na verdade, Harry não aparece em nenhuma cena da série.

Nem seus filhos.

O casal continua protegendo a privacidade de Archie e Lilibet, ao mesmo tempo em que apresenta seu estilo de vida.

Não há referências às suas vidas anteriores como membros da realeza.

No entanto, descobrimos o que Meghan mais sente falta no Reino Unido.

A resposta? A estação de rádio Magic Radio.

"Sinto muito dizer isso publicamente, mas essa é uma estação para vovós", diz Tan France.

"Eu serei essa avó", responde Meghan.

O 'império do estilo de vida'

Série de Meghan recebe convidadas como Chrissy Teigan Crédito: Netflix

With Love, Meghan tem sido amplamente visto como o relançamento da duquesa, enquanto ela constrói seu novo império de estilo de vida.

Apesar de ser o décimo programa da Netflix mais assistido globalmente em sua primeira semana, o público deu à primeira temporada uma classificação de apenas 32% no site de críticas de filmes e televisão, Rotten Tomatoes (com base em mais de 2,5 mil votos).

As críticas foram variadas. O jornal britânico The Guardian descreveu-o como um "estilo de vida sem graça", enquanto outro veículo britânico, o Telegraph, deu-lhe duas estrelas e classificou-o como "insano" e um "exercício de narcisismo".

No entanto, o correspondente para assuntos da realeza da BBC, Sean Coughlan, escreveu que se tratava de "escapismo", acrescentando: "É uma taça de algo espumante em um dia cinzento."

O programa de TV foi seguido pelo lançamento da nova marca de Meghan, As Ever, que vende, entre outras coisas, pétalas de flores comestíveis e potes de mel de flores silvestres.

Em seguida veio seu podcast, Confessions of a Female Founder (Confissões de uma Fundadora, em tradução livre).

E no início deste mês, o príncipe Harry e Meghan assinaram um novo contrato plurianual para filmes e programas de TV com a Netflix.

É um acordo mais flexível do que o anterior, mas refuta as alegações de que os Sussex e a Netflix vão se separar completamente.

A especialista em realeza Victoria Murphy diz que, para Meghan, pessoalmente, seu programa de TV é "muito importante... em termos de como ela quer ser vista e o tipo de presença pública que ela quer ter no futuro".

E, como acontece com tudo que Meghan faz, as reações à segunda temporada da série provavelmente serão mistas.

Se você não gosta de Meghan, provavelmente não vai gostar disso.

Mas se você é fã de Meghan, você vai adorar.

Esta reportagem foi escrita e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto.

