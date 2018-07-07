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Facebook

Mark Zuckerberg se torna o terceiro homem mais rico do mundo

É a primeira vez que as três pessoas mais ricas do ranking fazem fortuna com a tecnologia

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 15:13
Zuckerberg em entrevista exclusiva à CNN, a primeira após o escândalo do vazamento de dados do Facebook Crédito: Reprodução
O co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, superou Warren Buffet como a terceira pessoa mais rica do mundo, consolidando ainda mais a tecnologia como uma das maiores criadoras da riqueza.
Zuckerberg está atrás apenas do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do co-fundador da Microsoft, Bill Gates. Ele superou Warren Buffet nesta sexta-feira (6), enquanto as ações do Facebook subiram 2,4%, segundo o Bloomberg Billionaires Index.
É a primeira vez que as três pessoas mais ricas do ranking fazem fortuna com a tecnologia. Zuckerberg, 34 anos, agora vale US$ 81,6 bilhões, cerca de US$ 373 milhões a mais do que Buffett, o presidente e CEO da Berkshire Hathaway, de 87 anos.
As fortunas da tecnologia representam cerca de um quinto dos mais de US$ 5 trilhões em riqueza rastreados pelo índice Bloomberg, mais do que qualquer outro setor. O ranking, que acompanha as 500 pessoas mais ricas do mundo, é atualizado após o encerramento de cada dia de negociação em Nova York.
Buffett, que já foi a pessoa mais rica do mundo, está no ranking graças a suas doações de caridade, que ele deu início em 2006. Ele doou cerca de 290 milhões de ações da Berkshire Hathaway Classe B para instituições de caridade, a maior parte para a fundação de Gates. Essas ações valem agora mais de US$ 50 bilhões, segundo dados compilados pela Bloomberg. Zuckerberg prometeu doar 99% de suas ações no Facebook durante sua vida.
Com informações do Extra Online

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