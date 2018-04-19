Marca é acusada de apologia ao nazismo em coleção de roupas

Capa do catálogo da coleção de inverno da Lança Perfume Crédito: Reprodução | Internet

A marca de roupas femininas Lança Perfume, de Criciúma, no Sul do país, foi acusada de fazer referência ao nazismo em sua nova coleção, chamada "Uma noite em Berlim". Algumas peças da marca fazem alusão a uniformes militares e foram estampadas com a Cruz de Ferro, um símbolo que, embora não tenha sido criado pelo nazismo, acabou sendo apropriado por ele.

A marca, por sua vez, nega que as roupas façam apologia a essa ideologia. Após postar as fotos do catálogo de inverno 2018 no Facebook, a marca recebeu uma chuva de comentários condenando a escolha das estampas que fariam apologia à ideologia que dizimou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

"Isso é péssimo, independentemente da explicação que queiram dar. Tirem essa coleção do catálogo! Tudo o que a gente NÃO precisa nesse momento é alusão, ainda que imaginária, ao nazismo!", afirmou um dos comentários postados na página da marca. Outro usuário da rede escreveu: "Alusão ao nazismo nojenta".

Em meio à polêmica diante da nova coleção, a marca, inicialmente, respondeu aos comentários na página afimando que as peças são divididas em subtemas como Militarismo; Cenas de Berlim; Noir (universo de Marlene Dietrich, nos cabarés da República de Weimar nos anos 30) e Muro de Berlim.

"A Cruz de Ferro foi instituída pelo Rei da Prússia ainda no século XVIII para homenagear os soldados prussianos que se destacassem por bravura no campo de batalha. Já, em 1871, quando a Alemanha foi formada, ela passou a ser adotada pelo exército alemão, e assim o é até hoje. Não é um elemento nazista, portanto", escreveu a marca em resposta a um dos comentários.