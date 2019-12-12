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Direitos humanos

Mais de 1,2 mil presos protestam por falta de alimentos na Venezuela

Internos de centro penitenciária da região capital Rodeo III, estariam bebendo 'água com sabor de feijão' e enviaram fotos e vídeos para provar as condições na qual estão expostos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:54

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:54

A Venezuela passa por intensas crises política, econômica e humanitária Crédito: Pixabay
A organização não governamental (ONG) Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) denunciou nesta quinta-feira (12) que mais de 1,2 mil detidos no centro penitenciário da região capital Rodeo III, a leste de Caracas, na Venezuela, iniciaram protesto devido à falta de alimentos.
Os presos estão "há dias bebendo água com sabor de feijão" e enviaram "vídeos e fotografias para provar" que tipo de alimento recebem e "as condições em que se encontram", informou a ONG em mensagem no Twitter.
"A má alimentação que os presos de Rodeo III recebem causou uma considerável perda de peso e deixou muitos subnutridos", acrescentou.
O OVP denunciou ainda que um grupo de presos decidiu reclamar o direito à alimentação e foi agredido por funcionários do Grupo de Resposta Imediata e Custódia (GRIC), do Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano.

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"Alguns detidos foram feridos com balas de borracha, mas mesmo assim decidiram não ficar calados e durante a noite começaram uma greve de fome de protesto", afirmou a ONG.
O observatório acrescentou que as tentativas dos presos de falar com a direção da prisão ficaram sem resposta.
Em um dos vídeos divulgados, um detido, com o corpo coberto por temer represálias, disse que a direção da prisão não quer que a situação seja mostrada. "Estão nos matando de fome", alertou.
Os presos exigem das autoridades penitenciárias que autorizem familiares a levar alimentos, garantam cuidados médicos e resolvam a situação de alguns detidos que "já cumpriram a sentença, mas continuam na prisão", de acordo com o OVP.
Com informações de Agência Brasil

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