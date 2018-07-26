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Fatalidade

Mãe e filha morrem ao cair do 21º andar de prédio no Uruguai

Vítimas são a mãe Luciane Tessmann Osvaldt, de 44 anos, e Laura Tessmann Osvaldt, 4, naturais de Camaquã, no Rio Grande do Sul

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 16:22
Edifício Torre Lobos, na Playa Brava, em Punta del Este Crédito: Google Maps/Reprodução
Uma mulher de 44 anos e sua filha, de quatro, morreram após caírem do 21º andar edifício Torre Lobos, na Playa Brava, em Punta del Este, Uruguai. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (24). As vítimas foram identificadas como Luciane Tessmann Osvaldt e a filha Laura. Elas eram de Camaquã, município situado na região Sul do estado gaúcho.
Informações preliminares do Departamento de Polícia de Maldonado apontam que a filha, a mulher e o marido - o médico Alessandro Osvaldt, que trabalha no Hospital de Clinicas em Porto Alegre - foram passar alguns dias de férias em um apartamento que havia sido emprestado por amigos do casal. Ainda segundo a polícia, o marido não estaria no imóvel na hora da queda.
Segundo a polícia, o médico disse que foi ao supermercado enquanto a mulher e a filha se acomodavam no apartamento. Ao retornar, Osvaldt disse ter se deparado com policiais e uma ambulância em frente ao prédio.
A Polícia de Maldonado, que investiga o caso, não descarta a hipótese de suicídio, já que as telas de proteção da sacada foram cortadas. Imagens das câmeras de segurança do edifício poderão auxiliar na perícia policial.
A Embaixada Brasileira no Uruguai informou ao Estado que acompanha o caso e está em contato com os familiares no Rio Grande do Sul prestando toda a assistência necessária. A previsão é de que os corpos sejam liberados pelas autoridades uruguaias nesta sexta-feira (27).
Procurado, o Itamaraty não respondeu aos questionamentos até 13 horas desta quinta.

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