Home
>
Mundo
>
'Maduro está sob acusação de levar drogas aos EUA', diz Marco Rubio

'Maduro está sob acusação de levar drogas aos EUA', diz Marco Rubio

Declaração ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:46

SÃO PAULO - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, defendeu os ataques à Venezuela e a captura de Nicolas Maduro e sua esposa. Ele afirma que o regime do líder venezuelano não é legítimo.

Recomendado para você

Declaração ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados

'Maduro está sob acusação de levar drogas aos EUA', diz Marco Rubio

O ministério russo também disse estar "extremamente preocupado" com os relatos de que Maduro e sua esposa foram retirados à força da Venezuela

Rússia e Irã condenam ataque dos EUA à Venezuela

A reunião foi chamada pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha. A diplomacia brasileira vem reunindo informações sobre o ataque desde a madrugada

Governo Lula convoca reunião de emergência após ataques dos EUA a Venezuela

Rubio diz que Maduro não é o presidente da Venezuela. Em publicação no X, o secretário de Estado afirma que o líder venezuelano é "chefe do Cartel de Los Soles., uma organização narco-terrorista que tomou posse de um país". Ele afirma ainda que Maduro "está sob acusação por levar drogas aos Estados Unidos".

Declaração de Rubio ocorre após ataques ao país. Segundo o presidente dos EUA, Donald Trump, Nicolas Maduro e sua esposa foram capturados da Venezuela. Ele afirma que os dois foram "levados para fora do país".

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa no Supremo Tribunal de Justiça, em Caracas, Venezuela, em 31 de julho de 2024.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso pelo governo Trump Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

LEIA MAIS

Ataque dos EUA à Venezuela: Milei comemora e Espanha pede 'respeito ao direito internacional'; veja primeiras reações

'Forte cheiro de pólvora' e árvores no chão: moradores no norte da Venezuela falam de suposta explosão há duas semanas

Conheça o poderio militar dos EUA usado contra Maduro na Venezuela

Trump confirma ataque à Venezuela; o que se sabe

EUA atacam a Venezuela, e Trump afirma ter capturado Maduro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

nicolás maduro venezuela eua usa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais