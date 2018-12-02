Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Macron acusa responsáveis por violência em Paris de só buscar o caos
Protestos

Macron acusa responsáveis por violência em Paris de só buscar o caos

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, neste sábado (1º), que os responsáveis pela violência em Paris, durante protestos do movimento batizado como 'coletes amarelos'

Publicado em 02 de Dezembro de 2018 às 00:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2018 às 00:52
Emmanuel Macron Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou, neste sábado (1º), que os responsáveis pela violência em Paris, durante protestos do movimento batizado como "coletes amarelos", só buscam o caos e serão punidos pela Justiça.
"O ocorrido hoje em Paris não tem nada a ver com a expressão pacífica de uma raiva legítima. Nenhuma causa justifica ataques às forças de segurança, saques a lojas, incendiar edíficios, ameaçar jornalistas ou pichar o Arco do Triunfo", disse Macron, após o fim da Cúpula dos Líderes do G20, em Buenos Aires.
Os "coletes amarelos" foram às ruas da França pelo terceiro fim de semana seguido para protestar contra o reajuste no preço dos combustíveis e o alto custo de vida no país. Os protestos foram pacíficos em grande parte do país, mas Paris transformou-se em uma praça de guerra, com confrontos entre manifestantes e policiais na Champs-Elysées, uma das principais avenidas da capital francesa.
"Os culpados por esta violência não querem mudança, querem caos, e assim traem as causas a que pretendem servir", afirmou Macron, antecipando que as autoridades identificarão e levarão à Justiça os responsáveis pelos incidentes registrados em Paris.
> Sem confrontar Bolsonaro, Macron reitera defesa do Acordo de Paris
O presidente francês também afirmou que se reunirá neste domingo (2) com representantes do Ministério do Interior para discutir o assunto.
"Sempre respeitarei as manifestações, mas nunca aceitarei violência", concluiu Macron.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco
Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados