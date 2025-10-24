Home
>
Mundo
>
Lula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia

Lula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia

Petista, que faz aniversário na próxima segunda-feira, dia 27, está em viagem oficial pela Ásia

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:51

SÃO PAULO - Lula (PT) realizou uma comemoração antecipada de seu aniversário de 80 anos ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, na noite de quinta-feira (23), durante uma viagem oficial ao país asiático. Os dois líderes compartilham o mesmo mês de aniversário. O petista completa oito décadas de vida na próxima segunda, dia 27. Já o indonésio fez 74 anos no último dia 17.

Recomendado para você

Há 30 anos, astrônomos identificaram o primeiro planeta localizado fora do sistema solar. Milhares de outros se seguiram, mas a dúvida permanece: quando encontraremos um planeta similar à nossa Terra?

A corrida científica para encontrar planeta 'irmão' da Terra

Petista, que faz aniversário na próxima segunda-feira, dia 27, está em viagem oficial pela Ásia

Lula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia

À primeira vista, a deflação parece algo muito positivo para os consumidores. Afinal, eles podem comprar mais coisas com o mesmo dinheiro. Mas existem ocasiões em que a inflação negativa pode se transformar em um grande problema.

Por que a queda dos preços nem sempre é tão boa quanto parece

Um vídeo da festa foi publicado no Instagram de Lula. Nas imagens, os convidados cantam parabéns em inglês, e Lula assopra as velas de um bolo com calda de chocolate decorado com macarons. O brasileiro oferece o primeiro pedaço a Prabowo e, depois, corta um segundo para sua mulher, a primeira-dama Janja.

"Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente", escreveu o brasileiro no post. "Agradeço ao presidente Prabowo e ao povo indonésio por essa acolhida tão generosa."

No fundo do salão, há uma bandeira do Brasil exibida em um telão.

Lula desembarcou na quarta-feira (22) em Jacarta, capital da Indonésia. Depois, seguiu para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português).

Lá, o brasileiro deverá realizar um encontro com Donald Trump no domingo (26), em agenda paralela à cúpula, para discutir as tarifas impostas ao Brasil e outras medidas relacionadas às autoridades brasileiras, como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais