Lula faz festa antecipada de 80 anos ao lado de presidente da Indonésia

Petista, que faz aniversário na próxima segunda-feira, dia 27, está em viagem oficial pela Ásia

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 09:51

SÃO PAULO - Lula (PT) realizou uma comemoração antecipada de seu aniversário de 80 anos ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, na noite de quinta-feira (23), durante uma viagem oficial ao país asiático. Os dois líderes compartilham o mesmo mês de aniversário. O petista completa oito décadas de vida na próxima segunda, dia 27. Já o indonésio fez 74 anos no último dia 17.

Um vídeo da festa foi publicado no Instagram de Lula. Nas imagens, os convidados cantam parabéns em inglês, e Lula assopra as velas de um bolo com calda de chocolate decorado com macarons. O brasileiro oferece o primeiro pedaço a Prabowo e, depois, corta um segundo para sua mulher, a primeira-dama Janja.

"Um jantar cheio de carinho e simbolismo, que me emocionou profundamente", escreveu o brasileiro no post. "Agradeço ao presidente Prabowo e ao povo indonésio por essa acolhida tão generosa."

No fundo do salão, há uma bandeira do Brasil exibida em um telão.

Lula desembarcou na quarta-feira (22) em Jacarta, capital da Indonésia. Depois, seguiu para Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da cúpula da Asean (Associação das Nações do Sudeste Asiático, em português).

Lá, o brasileiro deverá realizar um encontro com Donald Trump no domingo (26), em agenda paralela à cúpula, para discutir as tarifas impostas ao Brasil e outras medidas relacionadas às autoridades brasileiras, como a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

