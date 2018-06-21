Koko, gorila que se comunicava por sinais, morre aos 46 anos

A gorila Koko, conhecida por saber se comunicar por linguagem de sinais, morreu aos 46 anos de idade nesta terça-feira, 19. Nascida no zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, ela era capaz de falar com os humanos usando mil palavras em sinais e entender duas mil palavras em inglês verbal.

A morte do primata foi anunciada pela Gorilla Foundation, criada pela psicóloga de animais Francine Patterson. "A Gorilla Foundation lamenta informar a morte de nossa amada Koko", publicou a organização no Facebook.

Koko morreu no centro de preservação da própria instituição. Francine foi quem começou a ensiná-la a linguagem de sinais, o que se tornou parte de um projeto da Universidade de Stanford em 1974.

Além de se comunicar, a gorila demonstrava empatia. Em 2001, ela conheceu o ator Robin Williams e os dois se tornaram bons amigos. Quando ela soube da notícia da morte dele, em 2014, ficou visivelmente triste.