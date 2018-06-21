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Entendia duas mil palavras

Koko, gorila que se comunicava por sinais, morre aos 46 anos

Além de ser capaz de falar com os humanos, ela entendia cerca de duas mil palavras em inglês verbal

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 12:25
A gorila Koko, conhecida por saber se comunicar por linguagem de sinais, morreu aos 46 anos de idade nesta terça-feira, 19. Nascida no zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, ela era capaz de falar com os humanos usando mil palavras em sinais e entender duas mil palavras em inglês verbal.
A morte do primata foi anunciada pela Gorilla Foundation, criada pela psicóloga de animais Francine Patterson. "A Gorilla Foundation lamenta informar a morte de nossa amada Koko", publicou a organização no Facebook.
Koko morreu no centro de preservação da própria instituição. Francine foi quem começou a ensiná-la a linguagem de sinais, o que se tornou parte de um projeto da Universidade de Stanford em 1974.
Além de se comunicar, a gorila demonstrava empatia. Em 2001, ela conheceu o ator Robin Williams e os dois se tornaram bons amigos. Quando ela soube da notícia da morte dele, em 2014, ficou visivelmente triste.
Em comunicado, a Gorilla Foundation disse que continuará honrando o legado de Koko. "[Vamos] avançar nossa missão com projetos, incluindo esforços de conservação na África, o santuário em Maui e uma aplicação estrelada por Koko para beneficiar gorilas e crianças", disse em nota.

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