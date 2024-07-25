Kamala defende casamento gay e diz que 'extremistas' atacam liberdades

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vice-presidente Kamala Harris defendeu o casamento gay e criticou "extremistas que atacam a liberdade de viver" em um discurso hoje em Houston, no Texas.
Kamala criticou políticas do Partido Republicano a favor do armamento e contra direitos LGBTQIA+. Ela participou de um evento do sindicato de professores em Houston.
Ela lembrou da lei que ficou conhecida como Don't Say Gay, que proíbe escolas da Flórida de abordar temas como orientação sexual e identidade de gênero. "Eles também atacam a liberdade de amar quem você ama abertamente e com orgulho. Muitos de vocês devem saber que eu fui uma das primeiras a oficializar um casamento gay em 2004 [como procuradora na Califórnia]".
"Queremos proibir armas de assalto, e eles querem proibir livros. Enquanto você ensina os alunos sobre democracia e governo representativo, extremistas atacam a sagrada liberdade de votar. Enquanto você tenta criar lugares seguros e acolhedores onde nossas crianças podem aprender, extremistas atacam nossa liberdade de viver a salvo da violência armada. Eles têm a coragem de dizer aos professores para levar uma arma para a sala de aula enquanto se recusam a aprovar leis de segurança de armas de bom senso"
Ela também afirmou que, se eleita, dará continuidade ao legado do presidente Joe Biden e alfinetou Trump. "A América já tentou políticas econômicas fracassadas antes, mas não vamos voltar atrás. Nós seguiremos em frente".