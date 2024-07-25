Kamala defende casamento gay e diz que 'extremistas' atacam liberdades

"Queremos proibir armas de assalto, e eles querem proibir livros. Enquanto você ensina os alunos sobre democracia e governo representativo, extremistas atacam a sagrada liberdade de votar. Enquanto você tenta criar lugares seguros e acolhedores onde nossas crianças podem aprender, extremistas atacam nossa liberdade de viver a salvo da violência armada. Eles têm a coragem de dizer aos professores para levar uma arma para a sala de aula enquanto se recusam a aprovar leis de segurança de armas de bom senso"