Lindsey Vonn sofre queda no downhill das Olimpíadas de Inverno e é resgatada de helicóptero

A atleta de 41 anos havia completado com sucesso duas descidas de treino na icônica pista Olimpia delle Tofane, em Cortina, mas caiu logo no início da sua descida

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 10:09

A atleta de 41 anos caiu logo no início da primeira descida Crédito: Lisi Niesner/Reuters

A esquiadora americana Lindsey Vonn sofreu uma queda durante a prova de downhill feminino nos Jogos Olímpicos de Inverno, nove dias após romper os ligamentos do joelho esquerdo.

A atleta de 41 anos havia completado com sucesso duas descidas de treino na icônica pista Olimpia delle Tofane, em Cortina, mas caiu logo no início da sua descida.

Ela recebeu atendimento médico por um longo período na pista antes de ser resgatada de helicóptero.

Vonn corria um grande risco ao competir no domingo, após ter sofrido a lesão no ligamento cruzado anterior na Suíça, na última etapa da Copa do Mundo antes dos Jogos.

Mas ela estava determinada a competir naquela que, segundo ela, seria sua última Olimpíada.

Espectadores atônitos nas arquibancadas aplaudiram enquanto o helicóptero a levava para longe da pista que lhe trouxe tanto sucesso no passado – 12 de suas 84 vitórias na Copa do Mundo foram conquistadas ali.

Vonn foi a 13ª esquiadora a competir no downhill feminino e encostou em uma das balizas, o que a desequilibrou durante a curva e causou a queda.

O tratamento necessário após o acidente provocou um atraso significativo na competição, que era liderada por sua compatriota Breezy Johnson naquele momento.

Johnson levou as mãos à cabeça enquanto observava sua companheira de equipe ser levada de helicóptero.

Vonn parecia relaxada nos treinos e na manhã anterior à prova. Seu treinador, Aksel Lund Svindal, disse na sexta-feira (6/2) que estava confiante de que ela poderia realizar algo espetacular.

Vonn se aposentou do esporte em 2019 como a esquiadora mais premiada da época, mas sofreu diversas lesões graves na perna.

Ela fez um retorno surpreendente ao esporte em 2024, após uma artroplastia parcial do joelho direito.

Vonn era cotada para o pódio em Cortina após uma temporada de sucesso em 2025-26, na qual subiu ao pódio em todas as cinco provas, vencendo duas.

Mas essa última queda levanta sérias dúvidas sobre se Vonn voltará a competir no esqui.

