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Eleições americanas

Trump acusa governo Biden/Harris de não protegê-lo de atentado

Declaração ocorre no mesmo dia em que a diretora do Serviço Secreto renunciou ao cargo depois de admitir que atentado contra o ex-presidente foi a "maior falha operacional" da instituição em décadas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jul 2024 às 21:39

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 21:39

O ex-presidente dos EUA Donald Trump alegou nesta terça, 23, que não recebeu proteção apropriada durante tiroteio em comício, na Pensilvânia, pela equipe do governo do presidente democrata Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris.
"A administração Biden/Harris não me protegeu apropriadamente, e fui forçado a levar uma bala pela democracia. Foi minha grande honra fazê-lo!"
Donald Trump - Ex-presidente e candidato republicano, na plataforma Truth Social
A declaração de Trump, que disputará a reeleição este ano, ocorreu no mesmo dia em que a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, renunciou ao cargo por e-mail, depois de admitir no Congresso dos EUA que a tentativa de assassinato contra o republicano foi a "maior falha operacional" da instituição em décadas.
No entanto, até o momento o Serviço Secreto não deu detalhes específicos sobre a investigação do atentado e sobre como o atirador de 20 anos, Thomas Matthew Crooks, conseguiu chegar a 135 metros do palco onde o ex-presidente estava discursando quando abriu fogo.
*Com informações da Dow Jones Newswires

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