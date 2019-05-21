Home
Julgamento de Cristina Kirchner começa nesta terça na Argentina

A ex-presidente é acusada de associação ilícita e fraude ao Estado envolvendo 52 obras públicas, por cerca de 46 bilhões de pesos, o que equivale a cerca de 1 bilhão de dólares