Home
>
Mundo
>
Juíza proíbe youtuber de usar rede por humilhar mendigo na Espanha

Juíza proíbe youtuber de usar rede por humilhar mendigo na Espanha

Rosa Aragonés também condenou Kanglua a pagar uma indenização de 20 mil euros por danos morais causados à vítima e a 15 meses de prisão