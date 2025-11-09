Fenômeno natural

Japão emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 6,9 na costa

Tremor foi registrado às 17h03, no horário local (5h03 em Brasília); Agência Meteorológica do Japão disse haver a possibilidade de novos tremores mais fortes

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 14:44

O Japão emitiu um alerta de tsunami neste domingo (9), depois que um terremoto de magnitude 6,9 atingiu a costa nordeste do país. Tremor foi registrado às 17h03, no horário local (5h03 em Brasília). Seu epicentro foi próximo à costa de Sanriku, cerca de 590 km a norte de Tóquio. A princípio, a Agência Meteorológica do Japão havia informado que o terremoto teve magnitude de 6,7, mas revisou para mais pouco depois.

Terremoto foi seguido por tremores secundários. Na manhã deste domingo, seis tremores ocorreram na costa da mesma região, com magnitudes entre 4,8 e 5,8. Cidade de Ofunato, na província de Iwate, orientou a retirada de mais de 6.000 pessoas que moram na área costeira. Outros municípios também instruíram os moradores a evacuarem a região. Não há relatos de feridos.

Alerta de tsunami foi emitido após o terremoto e suspenso horas mais tarde. A agência meteorológica esperava ondas de até um metro de altura, que não se confirmaram. Um tsunami chegou a atingir a cidade de Miyako, na província de Iwate, mas foi tão fraco que não foi possível aferir sua magnitude. Logo após o tremor, a primeira-ministra Sanae Takaichi pediu para as pessoas deixarem a costa "imediatamente". Em post no X, ela alertou para a "possibilidade de réplicas" do terremoto.

A Agência Meteorológica do Japão disse haver a possibilidade de novos tremores mais fortes. "Esta região tem sofrido uma série de atividades sísmicas. É possível que ocorram terremotos maiores", disse Masashi Kiyomoto, especialista em terremotos e tsunamis do órgão japonês, durante uma coletiva de imprensa.

Frequência

Japão tem ocorrências frequentes de fenômenos do tipo. O país fica no Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra 90% dos tremores registrados. População ainda está traumatizada pelo terremoto de magnitude 9, de 2011. O fenômeno desencadeou um tsunami, deixou cerca de 18.500 mortos e desaparecidos, e danificou a usina nuclear de Fukushima.

Com seus 125 milhões de habitantes, arquipélago experimenta aproximadamente 1.500 terremotos por ano. A maioria é de pequena magnitude, embora os danos possam variar dependendo de sua localização e profundidade.

