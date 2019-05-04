Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Israel responde a foguetes lançados de Gaza e aumentam os temores
Israel

Israel responde a foguetes lançados de Gaza e aumentam os temores

Em retaliação, israelenses realizaram ataques aéreos e disparos de tanques contra posições do Hamas; segundo Ministério da Saúde de Gaza, uma pessoa morreu e várias ficaram feridas

Publicado em 

04 mai 2019 às 15:20

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 15:20

O Exército de Israel disse que bombardeou dois lançadores de foguetes palestinos e que tanques atacaram vários postos militares do Hamas Crédito: Thomas Coex/AFP
Cerca de 100 foguetes lançados de Gaza caíram neste sábado, (4), em Israel, que respondeu ao ataque causando a morte de um palestino e fechando pontos na fronteira com a Faixa de Gaza. A ação palestina e a resposta israelense aumentam os temores de uma nova escalada na região.
Em retaliação aos foguetes palestinos, Israel realizou ataques aéreos e recorreu a disparos de tanques contra posições do Hamas, segundo o Exército hebreu. O Ministério da Saúde de Gaza anunciou que os bombardeios israelenses deixaram uma pessoa morta e várias feridas.
Uma fonte de segurança de Gaza disse que os ataques israelenses atingiram três áreas separadas da região e que três "combatentes da resistência" ficaram feridos.
O Exército israelense afirmou que os palestinos dispararam 90 foguetes da Faixa de Gaza e que dezenas deles foram interceptados pelo sistema de defesa antimísseis de Israel. De acordo com os serviços de emergência do país, os foguetes não deixaram vítimas israelenses.
O Exército disse que bombardeou dois lançadores de foguetes palestinos e que tanques atacaram vários postos militares do Hamas. Essa escalada, a mais importante durante várias semanas, ocorre após manifestações violentas na sexta-feira na fronteira de Gaza.
Quatro palestinos, incluindo dois membros do braço armado do Hamas, foram mortos em um ataque israelense em Gaza na sexta-feira, após dois soldados israelenses terem sido feridos em confrontos no setor de fronteira. O movimento islamista Hamas, no poder na Faixa de Gaza, prometeu responder à "agressão israelense".
O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste sábado que se reunirá com autoridades de segurança do país, segundo um dos seus porta-vozes. Israel e Hamas entraram em confronto em três guerras desde 2008 e, quando a tensão aumenta entre os dois lados, teme-se um quarto conflito.
No fim de março, sob os auspícios do Egito e da ONU, um cessar-fogo foi negociado, anunciado pelo Hamas, mas nunca confirmado por Israel. Isso permitiu manter relativa calma durante as eleições legislativas israelenses de 9 de abril. Mas na terça-feira, Israel reduziu a zona de pesca autorizada na costa de Gaza depois que militantes palestinos lançaram um foguete em seu território. Ele caiu no Mediterrâneo e o Exército israelense acusou a Jihad Islâmica, um grupo aliado do Hamas, pela ação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados