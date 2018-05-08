Irã mantém acordo nuclear apesar da saída dos EUA

Hassan Rouhani, presidente do Irã Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou nesta terça-feira (8) que o Irã continuará comprometido com o acordo nuclear após a decisão do presidente americano, Donald Trump, de retirar os Estados Unidos do pacto de 2015. O objetivo do tratado é evitar que Teerã desenvolva armas nucleares, algo que, segundo Trump, não aconteceu. Rouhani instruiu seus diplomatas a negociarem diretamente com França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia nas próximas semanas.

"Se alcançarmos as metas do acordo em cooperação com os outros integrantes, ele permanecerá em vigor... Ao sair do acordo, os EUA oficialmente minaram seu compromisso com um tratado internacional", disse Rouhani em discurso televisionado. "De agora em diante, é um acordo entre o Irã e cinco países".

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as Rouhani acrescentou que o Irã está pronto para retomar suas atividades nucleares, se as propostas não forem do interesse do país.

Rouhani classificou o anúncio como sendo "uma guerra psicológica", e que não deixaria Trump vencer. De acordo com o presidente iraniano, Teerã vai esperar para ver como os demais signatários reagem. Ele alertou que o país pode voltar a enriquecer urânio:

"Ordenei à Organização de Energia Atômica do Irã para estar pronta para começar a enriquecer urânio em níveis industriais".

Com a saída dos EUA do acordo, a Casa Branca voltará a impor sanções econômicas ao país "no mais alto nível", de acordo com Trump. Segundo o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, empresas com acordos comerciais com o Irã terão um prazo de 90 dias a seis meses para se adaptarem à medida.

O presidente americano afirmou que, mesmo com o acordo, Teerã continuou construindo armas nucleares. De acordo com Trump, este acordo era uma grande ficção. Ele afirmou que o Irã é um país que desestabiliza o Oriente Médio, apoiando grupos como Hezbollah e Hamas. Ele afirmou que este terrível acordo deu ao regime iraniano, que promove o terror, bilhões de dólares.

"O Irã é o maior exportador de terror do mundo", disse Trump. "Este acordo nunca trouxe calma, nunca trouxe a paz".