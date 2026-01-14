Mundo

Investidor, pastor e maior doador da campanha de Bolsonaro e Tarcísio: quem é o cunhado de Vorcaro alvo da PF

Fabiano Zettel chegou a ser detido no aeroporto de Guarulhos e teve passaporte apreendido em operação nesta quarta-feira

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:11

Fabiano Zettel chegou a ser detido no aeroporto de Guarulhos Crédito: Moriah Asset/Reprodução

A segunda fase da operação que investiga fraudes no Banco Master chegou nesta quarta-feira (14/1) ao nome de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira.

Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel foi alvo de buscas e chegou a ser detido quando estava no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo - mesmo local onde foi detido Vorcaro em novembro, quando tentava embarcar para Malta.

Em monitoramento, a Polícia Federal descobriu que Zettel iria embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, com passagem marcada para a madrugada desta quarta, destacou o ministro Antonio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao autorizar a apreensão de objetos pessoais e a detenção do empresário em nova fase da operação.

"O embarque do investigado constitui oportunidade única a propiciar a obtenção de elementos que corroborem, ainda mais, sua participação nos delitos investigados, além da materialidade de outros delitos sobre os quais sobre ele já recaem suspeitas de autoria", diz a PF no pedido a Toffoli.

Para a PF, "a prática criminosa do investigado envolve diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional". O pedido da operação não entra em detalhes sobre quais crimes Zettel é investigado.

O pedido de detenção de Zettel durou até por volta das 7h. Isso foi necessário, segundo pedido da PF, porque o empresário poderia prejudicar coletas de outras provas na operação desta quarta, devido aos seus vínculos familiares com os investigados. Segundo o portal G1, Zettel teve o celular apreendido

Tofolli também determinou a apreensão do passaporte do empresário e a proibição de ele sair do país até o fim das investigações.

Além de Zettel, a Polícia Federal realizou buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro e parentes dele, incluindo o pai e a irmã.

O empresário Nelson Tanure e o ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, João Carlos Mansur, também estão entre os alvos das buscas.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 42 endereços em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Toffoli também determinou o bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

A BBC News Brasil tem tentado falar com a defesa de Zettel, mas até a publicação desta reportagem não conseguiu contato.

Maior doador de campanha

Zettel é fundador da Moriah Asset, um fundo de private equity — modalidade de investimento que compra participações em empresas que não estão na bolsa.

A Moriah atua investindo em negócios ligados ao mercado de produtos saudáveis e fitness. Zettel também é irmão da influenciadora fitness Bella Falconi.

Por meio da Moriah, ele é sócio de marcas como Oakberry, Les Cinq, Frutaria São Paulo e Empório Frutaria.

O empresário e advogado mineiro é um nome conhecido no mundo empresarial, político e religioso no Brasil.

Em 2022, Zettel foi o maior doador pessoa física das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

Ele transferiu R$ 3 milhões para a campanha presidencial de Bolsonaro e R$ 2 milhões para a do governador de São Paulo, sendo o sexto maior doador pessoa física do país naquela eleição.

Na época da campanha de 2022, a assessoria de Zettel disse em nota a jornais que o empresário fez a doação "dentro da legislação" e "com suas convicções pessoais e valores cristãos de família conservadora".

Pela legislação eleitoral, indivíduos podem doar até 10% da renda bruta do ano anterior à eleição.

A assessoria de imprensa de Tarcísio afirmou que sua campanha contou com mais de 600 doadores e que o governador não possui qualquer vínculo ou relação com Zettel. "Vale destacar que a prestação de contas de Tarcísio foi devidamente aprovada pela justiça eleitoral", disse a nota enviada à BBC News Brasil em reportagem que mostrava as ligações de Vorcaro com o Supremo Tribunal Federal e o mundo político.

Já Bolsonaro não respondeu aos questionamentos.

null Crédito: REUTERS/ Amanda Perobelli

Pastor e empresário

Além de advogado e empresário, Fabiano Zettel é pastor evangélico.

Ele tem atuado na igreja da Lagoinha Belvedere, em um dos bairros mais nobres da região de Belo Horizonte.

A Lagoinha nasceu nos anos 1950 na periferia da capital mineira e passou a ser liderada pela família Valadão nos anos 1970.

Hoje, o pastor presidente é André Valadão, um dos líderes religiosos evangélicos mais vocais em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além da ligação com Zettel, Valadão também tem conexões antigas com a família Vorcaro.

Uma reportagem da revista Piauí de novembro revelou que o pai de Daniel Vorcaro, Henrique, chegou a quitar uma dívida de André Valadão devido a uma compra de uma BMW.

O pastor Fabiano Zettel também já atuou junto à igreja Bola de Neve em Belo Horizonte pelo menos até 2024.

A congregação evangélica, fundada em meados da década de 1990 ganhou destaque por sua abordagem que foge do tradicional, com linguagem considerada descontraída, uma postura liberal quanto à vestimenta, piercings e tatuagens, com foco no público mais jovem.

